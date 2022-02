W sobotę rozpoczyna się Airthings Masters, inaugurujący tegoroczny cyklu turniejów online szachów szybkich Meltwater Champions Chess Tour z pulą nagród 1,6 mln dolarów. To druga edycja tej imprezy. Wśród 16 uczestników jest Jan-Krzysztof Duda. Rywalizacja potrwa do 26 lutego.

Szachowa Liga Mistrzów, organizowana przez Play Magnus Group, składać się będzie z dziewięciu turniejów i zakończy się 20 listopada.

Oprócz Dudy, który w światowym rankingu zajmuje 16. miejsce, w otwierającym cykl turnieju Airthings Masters (pula nagród 125 tys. dol.) wezmą udział: najwyżej notowany w tym zestawieniu mistrz świata Magnus Carlsen (Norwegia), Liren Ding (Chiny, 3), Jan Niepomniaszczi (Rosja, 5), Levon Aronian (USA, 6), Anish Giri (Holandia, 7), Szachrijar Mamiedjarow (Azerbejdżan, 9), a także Andriej Jesipienko (Rosja, 26), Liem Quang Le (Wietnam, 28), Władisław Artiemjew (Rosja, 37).

ZOBACZ TAKŻE: Hikaru Nakamura zwyciężył w Berlinie

Turniej będzie ważnym sprawdzianem dla młodych arcymistrzów: 17-letniego Vincenta Keymera (Niemcy, 74), jego rówieśnika, mistrza świata w szachach szybkich z Warszawy Nodirbeka Absusattorowa (Azerbejdżan, 94), 18-letniego Hansa Niemanna (USA, 107) i 16-letniego Ramashbabu Praggnanandhaa (Indie, 193). Na liście startowej są także Eric Hansen (Kanada, 236) i Rosjanka Aleksandra Kosteniuk (607), która w grudniu w Warszawie zdobyła złoty i srebrny medal mistrzostw świata kobiet w szachach szybkich i błyskawicznych.

- Potraktuję ten turniej trochę "na luzie". Oczywiście jest on silny i bardzo ciekawy, bo na liście startowej jest kilku arcymistrzów ze ścisłej czołówki światowej oraz młodzi, mniej doświadczeni, ale bardzo utalentowani zawodnicy. Dobrze byłoby wypaść jak najlepiej, ale myślę, że będę trochę eksperymentować, improwizować w kontekście debiutów - powiedział najlepszy polski szachista.

Dla 23-letniego arcymistrza z Wieliczki najważniejszą imprezą sezonu będzie turniej kandydatów w szachach klasycznych w Madrycie (28 lutego – 14 marca), do którego zakwalifikował się jako pierwszy Polak w historii, triumfując w ubiegłorocznym Pucharze Świata. W grudniu Duda wywalczył w Warszawie wicemistrzostwo świata w szachach błyskawicznych i piątą lokatę w szybkich.

Teraz w rywalizacji online, tempem 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu, znów będzie miał okazję zmierzyć się z najlepszymi na świecie.

- Przygotowania do zmagań w Madrycie trwają. Nie pokażę więc teraz raczej swojego głównego repertuaru, ale też mam kilka nowinek przygotowanych na ten turniej na różnych zawodników. Tak czy inaczej, wynik w tej imprezie nie będzie dla mnie fundamentalny. Myślę, że będzie to przede wszystkim przyjemne doświadczenie, bo stres niewielki, a można się dużo nauczyć - dodał.

Dobrym wynikiem dla Polaka, przystępującego do zmagań z siódmym rankingiem w stawce, byłby awans do fazy pucharowej turnieju, czyli miejsce w czołowej ósemce po 15 rundach fazy zasadniczej. Już w pierwszej dojdzie do konfrontacji wicemistrzów świata w blitzu z Warszawy - Duda zmierzy się czarnymi z Kosteniuk.

W ubiegłorocznym cyklu CCT po dziewięciu imprezach Polak znalazł się wśród 16 szachistów, którzy zdobywali punkty. W turnieju finałowym z udziałem 10 arcymistrzów zajął dziewiąte miejsce. Triumfował Carlsen.

Tegoroczny cykl składa się z 10 turniejów szachów szybkich. W sześciu z nich, tzw. regular, wystartuje po 16 zawodników. W trzech, tzw. major - o wyższej puli nagród - udział weźmie po ośmiu graczy.

W Airthings Masters 16 uczestników rozegra najpierw w ciągu trzech dni 15 rund meczów systemem każdy z każdym. Zmianą w porównaniu z poprzednią edycją jest trzy punkty przyznawane za zwycięstwo i jeden za remis. Ośmiu najlepszych w klasyfikacji awansuje do fazy pucharowej, w której w ćwierćfinale i półfinale odbywać się będą jednodniowe pojedynki (cztery partie), a finale dwudniowe (w sumie osiem partii).

Pula nagród wynosi 150 tys. dolarów, z czego 25 tys. dla triumfatora. Od początku rywalizacji za każdą wygraną partię uczestnik otrzymuje 750 dol., a za remis - 250.

Cały cykl zakończy się 20 listopada i po raz drugi wyłoni najlepszego szachistę sezonu w rywalizacji online.

AA, PAP