W sobotę rywalem polskiego pięściarza będzie Artur Mann. Panowie stanęli twarzą w twarz w trakcie piątkowej ceremonii ważenia.

- To, co chciałem, to zobaczyłem. Widziałem, że będzie ciekawie. Zawsze patrzę na siebie. W sobotę w ringu będzie sporo emocji i sprawa jest otwarta.

Stawką walki Jeżewski vs Mann będzie pas IBO Intercontinental w wadze junior ciężkiej.

- Nie przyjechaliśmy tu po to, żeby rozmawiać. Przyjechałem do pracy, czyli walczyć z drugą osobą. Nie zamierzam nikogo straszyć gestami. W ringu liczą się pięści - dodał.

Polsat Boxing Promotions 5: Wyniki ważenia

BS, Polsat Sport