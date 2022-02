Shiffrin przed imprezą w stolicy Chin była stawiana w roli faworytki do zdobycia kilku "krążków". Mimo to narciarka ani razu nie stanęła na podium. Co więcej, nie zdołała ukończyć aż trzech konkurencji. Z trasy wypadła w slalomie gigancie, slalomie i slalomie do kombinacji. Po ostatnim z wymienionych wyścigów Amerykanka wypowiedziała się na temat swojego występu na igrzyskach.

- Niewiarygodne, że znowu nie udało mi się dotrzeć do mety. Nie rozumiem, co się dzieje. 60 procent moich nieukończonych przejazdów przypadło na te igrzyska - stwierdziła.

ZOBACZ TAKŻE: Piotr Michalski otarł się o medal w biegu na 1000 m

Do mety dojechała w supergigancie, gdzie zajęła dziewiąte miejsca, a także w zjeździe, w którym uplasowała się na 18. pozycji.

Po nieudanym występie na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie Świątek postanowiła pocieszyć narciarkę alpejską. Polska tenisistka w ciepłych słowach zwróciła się do Shiffrin.

- Wiem, że to dla ciebie trudny moment. Powinnaś jednak pamiętać, jak wielką inspiracją jesteś dla nas wszystkich. Nie chodzi tylko o to, jakim jesteś sportowcem, ale też o to, jakim jesteś człowiekiem. To nie są puste słowa i obie o tym wiemy. Byłaś dla mnie inspiracją i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam z tobą porozmawiać. Może kiedyś się spotkamy, gdy już skończy się pandemia. Mam nadzieję, że się nie poddasz i będziesz tak samo silna, jak teraz. Świetnie sobie radzisz - powiedziała w materiale wideo Świątek.