- Odbieram to jako sukces życiowy. Nie jest to medal, ale nie ma tutaj mowy o narzekaniu. Jest motywacja do pracy, by utrzymać się w topie i powalczyć o medal za cztery lata - w ten sposób czwarte miejsce Piotra Michalskiego na igrzyskach olimpijskich skomentował Sebastian Chmura. Olimpijczyk z Vancouver był gościem programu "Studio Pekin".