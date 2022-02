W finale debiutujący na igrzyskach Regez objął prowadzenie tuż po starcie, szybko uzyskał nad rywalami sporą przewagę i niezagrożony dojechał jako pierwszy do mety.

Słabiej niż się spodziewano wypadł obrońca tytułu Kanadyjczyk Brady Leman. Nie udało mu się awansować do finału A, w finale B uplasował się na szóstej pozycji.

Regez karierę sportową rozpoczynał jako alpejczyk, ale po kilku latach doszedł do wniosku, że bardziej interesuje go narciarstwo dowolne. "To była najlepsza decyzja w moim życiu" - przyznał na mecie.

Nocne opady śniegu spowodowały, że trasa w Genting Snow Park w piątek nie była bardzo szybka, niektórzy zawodnicy nie radzili sobie ze świeżym puchem. Do tego problemy sprawiał mróz dochodzący do minus 18 st. C.

AA, PAP