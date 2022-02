PlusLiga: Cztery jednostronne sety. Jastrzębski Węgiel wygrał w Zawierciu

Zawiercianie przystąpili do tego starcia bez Urosa Kovacevicia w składzie. Mimo braku czołowego zawodnika, dobrze rozpoczęli to spotkanie i premierowa odsłona była w ich wykonaniu popisowa. Wyrównana walka trwała tylko do stanu 8:8, później gospodarze uzyskali wyraźną przewagę (15:10, 19:12). Jastrzębianie nie potrafili wykorzystać dobrego przyjęcia. Gospodarze spokojnie zmierzali po wygraną, którą przypieczętował punktowy blok Dawida Konarskiego (25:16).

Od początku drugiej partii do głosu zaczęli dochodzić jastrzębianie (5:9, 7:14). Role się odwróciły i tym razem to gospodarze nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki z przeciwnikami. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem i zagrywką (0–3).Wynik wyraźnie się rozjechał. Po efektownym ataku Łukasza Wiśniewskiego z drugiej piłki było 13:21, a wynik tej części meczu na 18:25 ustalił skutecznym atakiem Jan Hadrava.

Trzecia odsłona również zakończyła się wyraźną wygraną gości, choć początkowo nic tego nie zapowiadało. Gospodarze dobrze rozpoczęli (5:2), a później oglądaliśmy wyrównaną walkę obu drużyn. Jurajscy Rycerze prowadzili jeszcze przy stanie 16:14, później jednak poszła seria gości zwieńczona dwoma punktowymi blokami (16:21), po której gospodarze już się nie pozbierali. Blok Jurija Gladyra zakończył seta (18:25).

W czwartym secie dobrą grę kontynuowali jastrzębianie, którzy szybko uzyskali wyraźną przewagę (5:10). W dalszej części grali pewnie, swobodnie i powiększali przewagę (6:13, 8:16) i spokojnie zmierzali po zwycięstwo. Dwa ostatnie punkty zapisał na swym koncie Tomasz Fornal, który popisał się skutecznym atakiem, a następnie dołożył punktowy blok (17:25).

Najwięcej punktów: Facundo Conte (19), Dawid Konarski (14), Piotr Orczyk (10) – Aluron CMC Warta; Trevor Clevenot (17), Jan Hadrava (17), Tomasz Fornal (15), Jurij Gladyr (11) – Jastrzębski Węgiel. Goście byli skuteczniejsi w ataku, ważną rolę w ich grze odegrał też blok (punktowe 6–10, wybloki 9–11). MVP: Trevor Clevenot (13/24 = 54% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe + 2 bloki).

Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:16, 18:25, 18:25, 17:25)

Aluron CMC Warta: Patryk Niemiec, Miguel Tavares Rodrigues, Facundo Conte, Miłosz Zniszczoł, Dawid Konarski, Piotr Orczyk – Michał Żurek (libero) oraz Maximiliano Cavanna, Mateusz Malinowski, Dominik Depowski. Trener: Igor Kolaković.

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Łukasz Wiśniewski, Jan Hadrava, Trevor Clevenot, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero). Trener: Andrea Gardini.

Wyniki, terminarz i plan transmisji 21. kolejki PlusLigi:

2022-02-18: Cuprum Lubin – LUK Lublin 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:20, 15:12)

2022-02-19: Asseco Resovia – PGE Skra Bełchatów 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:18, 12:15)

2022-02-19: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:16, 18:25, 18:25, 17:25)

2022-02-19: GKS Katowice – PSG Stal Nysa (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport Fight)

2022-02-20: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-20: Trefl Gdańsk – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-21: Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

