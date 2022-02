Pięć setów w klasyku! PGE Skra wygrała w Rzeszowie

W premierowej odsłonie siatkarze PGE Skry zaprezentowali się lepiej od gospodarzy. Dobrze rozpoczęli to spotkanie (2:5), rywale co prawda szybko odrobili straty (7:7), ale w środkowej części seta goście zaczęli nadawać ton wydarzeniom na boisku. Dobrze dysponowany był Aleksandar Atanasijević – jego as serwisowy i skuteczny atak w kolejnej akcji pozwoliły zbudować przewagę (10:14). Bełchatowianie nie oddali jej już do końca seta. Dobrze punktowali blokiem (0–4) w całym secie, a dwa ostatnie oczka przyniosły im ataki Karola Kłosa ze środka (21:25).

Zobacz także: Klub PlusLigi ogłosił nazwisko trenera na najbliższe dwa sezony

Siatkarze PGE Skry udanie otworzyli kolejną partię (3:5), ale szybko do głosu doszli rzeszowianie. Po asie serwisowym Jakuba Kochanowskiego prowadzili 11:9, a później oglądaliśmy fragment ich dominacji, po którym odskoczyli na sześć oczek (19:13). Wydawało się, że mają autostradę do zwycięstwa, ale goście ruszyli do odrabiania strat (20:18). Asseco Resovia zdołała jednak utrzymać przewagę. Sam Deroo wywalczył piłkę setową (24:19), a przestrzelona zagrywka rywali dała brakujący punkt (25:21).

Set numer trzy nie miał wielkiej historii. Bełchatowianie szybko zaczęli budować zaliczkę – po ataku Milada Ebadipoura było 4:8. W środkowej części seta odskoczyli na siedem oczek (11:18) i emocje w tej partii opadły. Skuteczniejsi w ataku goście pewnie zmierzali po wygraną, kontrolując sytuację w końcówce. Atak Ebadipoura dał im piłkę setową, a Mateusz Bieniek ustalił wynik seta na 19:25.

Od początku czwartej partii oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu ekip. Rzeszowianie przegrywali 9:10, ale rywale popełnili błędy w kolejnych akcjach i było 13:10. Później gospodarze jeszcze powiększyli przewagę, po skutecznym ataku Nicolasa Szerszenia prowadzili 18:14. Siatkarze PGE Skry nie byli w stanie odrobić strat, bo w końcówce popełniali błędy (aż jedenaście w całym secie). Jeden z nich przyniósł gospodarzom piłkę setową, a ostatni punkt dał skuteczny atak Kochanowskiego (25:18).

O wszystkim zadecydował więc tie-break. W nim, po ataku Kochanowskiego rzeszowianie prowadzili 5:3 i... przegrali pięć kolejnych akcji. Błysnął w polu zagrywki Karol Kłos, a gdy Ebadipour skutecznie zaatakował z przechodzącej piłki, goście mieli trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (5:8). Punktowa seria była ważnym momentem tej partii, bo w dalszej części seta bełchatowianie utrzymywali przewagę. Dwa skuteczne ataki Ebadipoura przyniosły im decydujące punkty (12:15).

Asseco Resovia – PGE Skra Bełchatów 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:18, 12:15)

Resovia: Timo Tammemaa, Maciej Muzaj, Nicolas Szerszeń, Jakub Kochanowski, Fabian Drzyzga, Sam Deroo – Paweł Zatorski (libero) oraz Jakub Bucki, Jan Kozamernik, Paweł Woicki, Klemen Čebulj. Trener: Marcelo Mendez.

Skra: Robert Täht, Mateusz Bieniek, Aleksandar Atanasijević, Dick Kooy, Karol Kłos, Grzegorz Łomacz – Kacper Piechocki (libero) oraz Damian Schulz, Milad Ebadipour, Mihajlo Mitić. Trener: Slobodan Kovač.

Wyniki, terminarz i plan transmisji 21. kolejki PlusLigi:

2022-02-18: Cuprum Lubin – LUK Lublin 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:20, 15:12)

2022-02-19: Asseco Resovia – PGE Skra Bełchatów 2:3(21:25, 25:21, 19:25, 25:18, 12:15)

2022-02-19: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-19: GKS Katowice – PSG Stal Nysa (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport Fight)

2022-02-20: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-20: Trefl Gdańsk – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-21: Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI