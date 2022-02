Heraklesy przyznawane są przez dziennikarzy związanych z branżą mieszanych sztuk walki. W 2022 roku trafią w ręce najlepszych postaci polskiej sceny MMA po raz jedenasty. Pierwsza gala odbyła się w 2012 roku. Kto tym razem sięgnął po statuetkę?

Lista nagrodzonych i nominowanych w plebiscycie Heraklesy 2021:

Zawodnik Roku: Mateusz Gamrot

Michał Oleksiejczuk, Jan Błachowicz, Sebastian Przybysz

Zawodnik Roku Publiczności: Mateusz Gamrot

Zawodnik Roku Amatorów: Magdalena Czaban

Paulina Wiśniewska, Marcin Błaziak

Gala Roku: KSW 64

Babilon MMA 26, Brave CF 54, FEN 37

Walka Roku: Przybysz vs Racić na gali KSW 59

Blachowicz vs Adesanya na UFC 259, Krakowiak vs Kęsik na KSW 65, Wawrzyniak vs Łopaczyk na Babilon 26, Kaczmarczyk vs Sobiech na KSW 60

Nokaut Roku: Likus na Olszynce na KSW 65 (obrotowy łokieć)

Rutkowski na Pejiciu na KSW 64 (wysokie kopnięcie), Śmiełowski na Gutowskim na Babilon 20 (wysokie kopnięcie + ciosy), Prachnio na Villanuevie na UFC Vegas 30 (cios na wątrobę + ciosy)

Poddanie Roku: Przybysz na Santosie KSW 64 (odwrotny trójkąt)

Wikłacz vs Racić KSW 63 (gilotyna), Gamrot na Stephensie UFC on ESPN 26 (kimura), Haratyk na Bakovie ACA 128 (Scarf choke)

Odkrycie Roku: Damian Piwowarczyk

Mansur Azhiev, Patryk Likus, Bartosz Szewczyk



Klub Roku: Czerwony Smok

WCA, Ankos MMA, Octopus Łódź

Hall of Fame: Szymon Bońkowski, Paweł Derlacz

MC, Polsat Sport