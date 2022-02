Ligue 1: Niespodziewana porażka PSG z Nantes

Ponad cztery miesiące minęły od poprzedniej porażki paryżan w Ligue 1. 3 października ulegli na wyjeździe Stade Rennes 0:2.

W Nantes o ich niepowodzeniu zadecydowała słaba pierwsza połowa, w której pozwolili rywalom zdobyć trzy bramki. Na listę strzelców wpisali się kolejno: Randal Kolo Muani, Quentin Merlin i Ludovic Blas z rzutu karnego.

FC Nantes prowadzi z PSG!



Świetna kontra i paryskie gwiazdy w opałach!

Kapitalne uderzenie Merlina!



Pisownia nazwiska zobowiązuje – zawodnik FC Nantes zrobił to w magiczny sposób i PSG ma spore kłopoty!

Drugą część spotkania goście zaczęli od mocnego uderzenia. W 47. minucie bramkę zdobył Neymar. Brazylijczyk, który wraca do formy po kontuzji, 12 minut później miał doskonałą okazje na kontaktowego gola. Nie wykorzystał jednak rzutu karnego. PSG do końca dążyło do zmiany rezultatu, ale sforsować obrony rywali już się nie udało.

Fatalny rzut karny w wykonaniu Neymara!



PSG przegrało 1:3 z FC Nantes, a ta jedenastka to idealne podsumowanie tego meczu w wykonaniu paryżan.

W tabeli stołeczny zespół ma 13 punktów przewagi nad drugim Olympique Marsylia. Drużyna Arkadiusza Milika rozegrała jednak o jeden mecz mniej.

