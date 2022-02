- Przegrana oznaczać będzie dla Nikodema pożegnanie z poważnymi rywalami. Jest przed drzwiami, może je otworzyć, wejść do dużego boksu. Jak się uda, to czekają go - miejmy nadzieję - topowe walki - mówił przed walką w rozmowie z Polsatsport.pl trener Polaka Rafał Kałużny.

Mann od początku sprawiał lepsze wrażenie od Jeżewskiego. Jeśli Polak już trafiał, to jego ciosy nie robiły wrażenia na przeciwniku. W ósmej rundzie zagotowało się w ringu, kiedy Mann ruszył do ataku, ale w pewnym momencie przewrócił Jeżewskiego. Ostatecznie, o werdykcie zdecydowali sędziowie. Punktowali 96:94, 97:93, 98:92 dla Manna.

- Porażka nigdy nie jest łatwa... Może tak to zostawmy - powiedział na gorąco Jeżewski, mając łzy w oczach.

MC, Polsat Sport