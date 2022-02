Pekin 2022: Królewska konkurencja skrócona ze względu na ekstremalne warunki

Bieg narciarski na 50 km techniką dowolną mężczyzn podczas igrzysk w Pekinie, nazywany królewską konkurencją w tej dyscyplinie sportu, został skrócony do 30 km z powodu złych warunków pogodowych - podali organizatorzy. Wystartują w nim Dominik Bury i Mateusz Haratyk.

"Z powodu silnego wiatru oraz ekstremalnych warunków, w jakich będzie toczył się wyścig, planowany pierwotnie dystans 50 km został zredukowany do 30 km. Decyzję tę podjęto, by zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom oraz by skrócić czas, jaki spędzą wystawieni na działanie tych ekstremalnych warunków" - zaznaczono w komunikacie.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Rywalizacja drużyn mieszanych w slalomie równoległym przełożona

Zmieniono również godzinę rozpoczęcia rywalizacji. Pierwotnie miała się zacząć o godz. 7 czasu polskiego, ale opóźniono ją o 60 minut.

Organizatorzy zaznaczyli, że być może do trudnych warunków przystosowany zostanie też niedzielny bieg kobiet na 30 km. To ostatnie zawody igrzysk w Pekinie.

psl, PAP