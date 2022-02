Pekin 2022: Wielki faworyt bez medalu. "Częściej chodziłem do toalety niż spałem"

Dolegliwości żołądkowe zmusiły norweskiego narciarza Johannesa Hoesflota Klaebo do przerwania swojej ostatniej próby zdobycia złotego medalu olimpijskiego w biegu ze startu wspólnego na 30 km techniką dowolną.

Program igrzysk przewidywał, że konkurencja miała się odbyć na dystansie 50 km. Organizatorzy ze względu na ekstremalne warunki pogodowe, porywisty wiatr i siarczysty mróz, zdecydowali się skrócić trasę. Dodatkowo start został opóźniony o godzinę.

Klaebo, który przerwał wyścig tuż po 20 km, powiedział dziennikarzom, że zmagał się z rozstrojem żołądka, która przeszkodził w przygotowaniach. Norweg zdecydował się na start dopiero wtedy, gdy wyścig został skrócony.

„Przez ostatnie kilka dni częściej chodziłem do toalety niż spałem. Dzień przed startem w ogóle nie udało mi się pójść na trening. Po prostu położyłem się do łóżka. Byłem całkowicie wykończony. Dużo zmagałem się z niestrawnością. To smutne w ten sposób zakończyć igrzyska olimpijskie” – powiedział.

Klaebo przyznał, że jest zadowolony ze zdobycia dwóch złotych, srebrnego i brązowego medalu olimpijskiego pekińskich igrzysk.

„Szczególnie dużo radości dostarczył mi bieg na 15 km, gdzie byłem trzeci. W sprintach indywidualnie i w drużynie udało mi się obronić tytuły z Pjongczangu. Było naprawdę fajnie i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się, jako reprezentacja, zrobić więcej” – dodał zawodnik urodzony w Oslo.

25-latek oddał szacunek koledze z drużyny Simenowi Hegstadowi Kruegerowi, który w Pekinie długo przebywał w izolacji spowodowanej zakażeniem koronawirusem. Występ, jedyny w igrzyskach, Kruegera zakończył się zdobyciem brązowego medalu.

Bieg na 30 km wygrał Rosjanin Aleksander Bolszunow przed swoim rodakiem Iwanem Jakimuszkinem.

psl, PAP