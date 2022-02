Za nami pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wiemy, że bliżej awansu do ćwierćfinału są drużyny Liverpoolu, czy Manchesteru City, które pewnie pokonały swoich rywali na wyjeździe. Powody do zadowolenia mogą mieć też piłkarze Paris Saint-Germain. Nieoczekiwanie kiepskie nastroje mają piłkarze Bayernu. Po ligowej porażce doszedł zaskakujący remis z RB Salzburg.





W spotkaniu z Austriakami wyjątkowo słabo spisał się Robert Lewandowski. Zaledwie 30 kontaktów z piłką oraz brak strzału na bramkę jest sporym zaskoczeniem dla kibiców Polaka. Słaba dyspozycja Bayernu oraz inne rozstrzygnięcia w Champions League z pewnością będą omawiana w naszym programie.



W studiu po raz kolejny zasiądą wyjątkowi goście. Do dyskusji z naszymi stałymi ekspertami dołączą trenerzy Bartoszek i Tworek. Ten pierwszy obecnie prowadzi Wisłę Płock, drugi z kolei jeszcze niedawno pracował w Warcie Poznań, którą wprowadził do PKO BP Ekstraklasy. Co ciekawe panowie znają się jeszcze wspólnej pracy w Chojniczance Chojnice. Na pewno nie zabraknie wspominek, ale także rzeczowej analizy bieżących wydarzeń na polskich boiskach.





Cafe Futbol w niedzielę od godziny 11:00 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:20 na Polsatsport.pl.

