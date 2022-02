Suzuki Puchar Polski: King Szczecin - Polski Cukier Pszczółka Start Lublin. Relacja i wynik na żywo

W pierwszym półfinale Suzuki Pucharu Polski dojdzie do starcia King Szczecin - Polski Cukier Pszczółka Start Lublin. Czy gospodarze z Lublina awansują do finału? Relacja i wynik na żywo z meczu King Szczecin - Polski Cukier Pszczółka Start Lublin od 15:00.

W pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Polski zmierzą się drużyny, których mało kto spodziewał się w tej fazie rozgrywek. Obie jednak na to zasłużyły. King Szczecin w starciu z Anwilem pokazał charakter, ogromną wolę walki, ale i dobrą jakościowo koszykówkę. Do przerwy przegrywał z Rottweilerami różnicą aż 23 punktów. W trzeciej i czwartej kwarcie to on jednak rządził na parkiecie, podtrzymując dobrą dyspozycję także w dogrywce. W efekcie pokonał faworyta 98:94.

Dodatkowy czas był również potrzebny do wyłonienia zwycięzcy w meczu Start Lublin - Enea Zastal BC Zielona Góra. Najsłabsza drużyna Energa Basket Ligi, która na własnym boisku nie wygrała w tym sezonie meczu, sensacyjnie ograła lidera rozgrywek 82:81. Jej najlepszym strzelcem był Michaelyn Scott, zdobywca 21 punktów.

psl, Polsat Sport