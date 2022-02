Starcie dwóch efektownie walczących przedstawicieli kategorii półciężkiej będzie główną atrakcją zbliżającej się gali UFC Vegas 48. W walce wieczoru Johnny Walker (18-6, 15 KO, 2 SUB) skrzyżuje rękawice z Jamahalem Hillem (9-1, 5 KO). Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć pojedynków. Transmisja gali UFC Vegas 48: Walker - Hill w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Walker uchodził niegdyś za wschodzącą gwiazdę dywizji do 205 funtów. Brazylijczyk zanotował imponujące wejście do UFC. Do największej organizacji MMA na świecie dostał się poprzez Dana White's Contender Series. Po podpisaniu kontraktu zaliczył trzy spektakularne wygrane z rzędu. Żadna z tych walk nie wyszła poza pierwszą rundę. Następnie przyszły jednak dwie porażki - z Andersonem i Krylovem. Walker odbudował się pokonując Ryana Spanna, by następnie przegrać z Thiago Santosem. 29-latek zajmuje obecnie 10. miejsce w rankingu kategorii półciężkiej.

Z kolei Hill jest sklasyfikowany dwie pozycje niżej. Co ciekawe, "Sweet Dreams" wywalczył kontrakt z UFC również poprzez udział w DWCS. Po związaniu się z organizacją Dany White'a Hill w pokonanym polu pozostawił m.in. znanego z występów w KSW Darko Stosicia. W ostatnim pojedynku zawodnik z Michigan nie dał szans Jimmy'emu Crute'owi, którego znokautował po zaledwie 48 sekundach walki.

Obaj fighterzy mają łącznie na koncie 20 zwycięstw przez nokauty. To zwiastuje emocjonujący pojedynek, który zapewne potrwa krócej niż zaplanowane pięć rund.

Ponadto na UFC Vegas 48 wystąpi Kyle Daukaus (10-2, 8 SUB). 28-latek miał ostatnio dużego pecha - aż trzy jego starcia zostały odwołane. Tym razem wszystko wskazuje na to, że jego walka się odbędzie. Rywalem Daukausa będzie Jamie Pickett (13-6, 8 KO, 1 SUB). Warto odnotować, że podczas nadchodzącej gali swój 39. pojedynek w oktagonie UFC stoczy Jim Miller (33-16, 5 KO, 18 SUB). To aktualny rekord organizacji. "A-10" stanie do walki z Nikolasem Mottą (12-3, 8 KO).

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 48: Walker - Hill w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



205 lb: Johnny Walker (18-6, 15 KO, 2 SUB) - Jamahal Hill (9-1, 5 KO)

195 lb: Kyle Daukaus (10-2, 8 SUB) - Jamie Pickett (13-6, 8 KO, 1 SUB)

265 lb: Parker Porter (12-6, 5 KO, 3 SUB) - Alan Baudot (8-2, 7 KO)

155 lb: Jim Miller (33-16, 5 KO, 18 SUB) - Nikolas Motta (12-3, 8 KO)

185 lb: Joaquin Buckley (13-4, 10 KO) - Abdul Razak Alhassan (11-4, 11 KO)

Karta wstępna (22:00):

145 lb: Jonahtan Pearce (11-4, 8 KO, 2 SUB) -. Christian Rodriguez (7-0, 3 KO, 3 SUB)

135 lb: Mario Bautista (8-2, 3 KO, 3 SUB) - Khalid Taha (13-4, 9 KO, 2 SUB)

145 lb: Gabriel Benitez (22-9, 8 KO, 10 SUB) - David Onama (8-1, 5 KO, 3 SUB)

135 lb: Jessica-Rose Clark (11-6, 3 KO, 2 SUB) - Stephanie Egger (6-2, 3 KO, 2 SUB)

145 lb: Chas Skelly (18-3, 3 KO, 10 SUB) - Mark Striegl (18-3, 14 SUB)

115 lb: Diana Belbita (14-6, 6 KO, 4 SUB) - Gloria de Paula (5-4, 3 KO)

135 lb: Jesse Strader (5-2, 4 KO) - Chad Anheliger (11-5, 6 KO, 3 SUB)