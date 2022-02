Po pierwszych 45 minutach pachniało niespodzianką. Tuż przed przerwą do siatki trafił Branimir Hrgota i "czerwona latarnia" Bundesligi prowadziła z mistrzem Niemiec 1:0. Kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu drugiej części gry Bayern doprowadził do wyrównania. Szybki atak "Die Roten" strzałem z bliskiej odległości wykończył Lewandowski. Dla kapitana reprezentacji Polski było to 27. trafienie w bieżącym sezonie ligowym.

Bawarczycy ruszyli do ataku. Podopieczni Juliana Nagelsmanna mieli ogromną przewagę w posiadaniu piłki. Ich poczynania ofensywne przyniosły skutek w 61. minucie gry. Wówczas piłkę do własnej siatki skierował Sebastian Griesbeck. Bayern wyszedł na prowadzenie, lecz niespełna 10 minut później Marco Meyerhofer trafił w spojenie bramki Svena Ulreicha.

W 82. minucie Lewandowski zdobył gola na 3:1. Centrę na dalszy słupek zamknął Niklas Sule. Stoper zespołu mistrza Niemiec zgrał piłkę do środka "szesnastki". Tam znalazł się kapitan reprezentacji Polski, który strzałem głową trafił do siatki i zapisał na swoje konto 28. bramkę w tej kampanii Bundesligi. Wynik spotkania w doliczonym czasie gry ustalił Eric Maxim Choupo-Moting.

Bayern Monachium - Greuther Furth 3:1 (0:1)

Bramki: Lewandowski 47, 82, Griesbeck 62 (sam.), Choupo-Moting (90+1) - Hrgota 43