Paulina Czarnota-Bojarska zapytała Kubackiego między innymi o to, czy zdążył się już nacieszyć medalem wraz z najbliższymi po powrocie do kraju.

- Czasu bardzo dużo nie ma. Po powrocie miałem dwa dni, żeby odnaleźć się w domu, a później wróciłem do standardowych czynności. Wznowiliśmy treningi. Był jednak czas, żeby pochwalić się tym medalem rodzinie - zdradził.

Choć polscy skoczkowie nie są w tym sezonie w najlepszej formie, Kubacki zdobył olimpijski medal podczas igrzysk w Pekinie.

- Medal olimpijski to zawsze jest medal olimpijski. Bez względu na to, czy zdobyty w drużynie, czy w indywidualnie. W drużynie jest trochę więcej radości, bo jest nas więcej do cieszenia się. Medal olimpijski to coś, o czym marzy każdy sportowiec. Dla mnie to zwieńczenie pracy w tym sezonie i tego, co robiłem. Mimo tego, że nie do końca wszystko działało, w najważniejszym momencie potrafiłem dać z siebie 100%, które wystarczyło do tego, żeby móc się cieszyć z medalu - przyznał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport