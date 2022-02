Julian Nagelsmann: Salzburg liczył na kontrataki. Nie chcieliśmy ryzykować...

Roman Kołtoń: Jak pan ocenia spotkanie? To była właściwa reakcja na to, co zdarzyło się w Bundeslidze – w Bochum?

Julian Nagelsmann: To było ok – odparł Nagelsmann - W pierwszej połowie w Salzburgu może gospodarze o krok nas wyprzedzali, zostawialiśmy im zbyt wiele miejsca, nie wyglądało to dobrze. W drugiej połowie zdominowaliśmy rywala. Byliśmy lepsi, ale też mieliśmy trochę szczęścia. W drugiej odsłonie stworzyliśmy więcej sytuacji. Przeciwnik rzecz jasna przeciwstawił się nam, ale to teraz zdanie na rewanż, aby go ograć.

W drugiej połowie Bayern rzeczywiście przeważał, ale aż tak dużo sytuacji nie stworzył.

Trzeba przyznać, że Salzburg operował bardzo cofnięty, z wielkim poświęceniem. Gdy dziesięciu piłkarzy jest w okolicy własnej szesnastki, też musieliśmy brać pod uwagę ryzyko utraty gola po kontrataku. Salzburg bardzo liczył na kontrataki, więc nie chcieliśmy ryzykować frontalnego ataku. Na koniec to kwestia właściwego balansu, który musi być utrzymany.

Jak znamy Roberta Lewandowskiego, to Polak jest rozczarowany, skoro nie strzelił bramki.

Zawsze jest rozczarowany, gdy nie trafi...

I...

To wszystko, cóż tu mamy dodawać. Po prostu jest rozczarowany, gdy nie trafi...

To prawda... Dzięki.

Z przyjemnością...