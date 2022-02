Liga Europejska: Wygrana Zagłębia Lubin na zakończenie fazy grupowej

Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin pokonały na wyjeździe Les Neptunes de Nantes 28:27 (14:12) w ostatniej szóstej serii meczów grupy B Ligi Europejskiej. Mistrzynie Polski z trzema punktami zajęły czwarte miejsce i nie awansowało do kolejnej fazy rozgrywek.

Przez kontuzje i COVID-19 mistrzynie Polski do Francji pojechały z zaledwie ośmioma zawodniczkami z pola. Do tego zespół trenerki Bożeny Karkut już wcześniej stracił szansę na awans do kolejnej fazy rozgrywek, ale mimo tych wszystkich okoliczności nie zamierzał w pojedynku z Les Neptunes tylko asystować na boisku.

Pokazał to już pierwszy kwadrans, kiedy Zagłębie na ostrą grę rywalek odpowiedziało tym samym a po golu Patrycji Nogi prowadziło już nawet 10:7. Zespół z Francji straty odrobił dopiero na początku drugiej połowy, kiedy szybko zdobył dwa gole i było 14:14.

Mistrzynie Polski w porę się przebudziły i zdołały odskoczyć jeszcze później na trzy gole (18:15), ale na pięć minut przed końcem spotkania ponownie był remis 25:25. Wtedy też zaczął się najbardziej emocjonujący fragment spotkania.

Piłkę miało Zagłębie, ale bramkarka Les Neptunes zdołała zatrzymać rzut Karoliny Kochaniak-Sali, a chwilę później do siatki trafiła Clara Vaxes. Było 26:25 i dwie i pół minuty do końca.

Trenerka Karkut poprosiła o czas i jej wskazówki okazały się na tyle cenne, że po kolejnych dwóch akacjach Zagłębie prowadziło 27:26. Co prawda Nantes zdołało jeszcze doprowadzić do remisu, lecz piłkę miały lubinianki i Emilia Galińska zdołała ponownie wyprowadzić polski zespół na prowadzenie.

Sztab trenerski Les Neptunes poprosił jeszcze o czas, ale po wznowieniu gry Gordana Mitrovic nie trafiła w bramkę i Zagłębie mogło się cieszyć z pierwszego historycznego zwycięstwa w Lidze Europejskiej. Francuzki natomiast przegrywając straciły szansę na drugie miejsce w grupie i też pożegnały się z rozgrywkami.

Zagłębie Lubin triumfuje w Nantes! Na zakończenie rywalizacji w europejskich rozgrywkach Mistrzynie Polski wygrywają 28:27 i eliminują ubiegłoroczne triumfatorki Ligi Europejskiej 🔥 Dziękujemy za walkę do samego końca 👏@MKS_ZL @ehfel_official pic.twitter.com/QtaXZ1cnhl — Handball Polska (@handballpolska) February 20, 2022

W drugim meczu grupy B szóstej serii BBM Bietigheim pokonał na wyjeździe Minaur Baia Mare 28:20. Niemki z kompletem zwycięstw wygrały grupę, a Rumunki mimo porażki w ostatnim spotkaniu zajęły drugie miejsce.

Les Neptunes de Nantes - Zagłębie Lubin 27:28 (12:14)

Zagłębie Lubin: Monika Maliczkiewicz 1, Monika Wąż – Emilia Galińska 8, Patrycja Noga 4, Karolina Kochaniak-Sala 3, Kinga Grzyb 3, Patricia Machado Matielli 3, Aneta Labuda 3, Adrianna Górna 2, Daria Zawistowska 1.

Najwięcej bramek dla Les Neptunes: Nathalie Hagman 10, Deborah Kpodar 4, Clara Vaxes 4, Mari Finstad Bergum 3.

BS, PAP