NBA: Znamy zwycięzców konkursów wsadów oraz rzutów za trzy

Tegoroczny konkurs wsadów, jeden z najsłabszych w historii, zostanie zapamiętany bardziej ze względu na próby nieudane niż zakończone powodzeniem. Obi Toppin (New York Knicks) był najpewniejszy z konkurentów od początku do końca. W każdej z czterech ewolucji z piłką otrzymywał co najmniej 44 punkty. W jednej z nich odbił piłkę od tablicy, po zbiórce przełożył pod nogą i wsadził do kosza oburącz odwrócony tyłem do obręczy. W finale pokonał Juana Toscano-Andersona z Golden State Warriors.

Konkurs rzutów za trzy punkty był popisem Karla-Anthony'ego Townsa, który w finale zgromadził 29 punktów, co jest drugim najlepszym wynikiem po osiągnięciu Stephena Curry'ego sprzed roku. W decydującej rozgrywce wyprzedził Luke'a Kennarda (Los Angeles Clippers) i Trae Younga (Atlanta Hawka) - obaj po 26. Środkowy Minnesota Timberwolves jest pierwszym zawodnikiem podkoszowym, który wygrał tę rywalizację, po Kevinie Love (2012) i pierwszym mierzącym co najmniej 211 cm, Niemcu Dirku Nowitzkim (2006).

Konkurs zręcznościowy przeprowadzono w nowej formule. Dotychczasowe zmagania indywidualne zastąpiła rywalizacja trzyosobowych teamów. Najlepsza okazała się ekipa Cleveland Cavaliers w składzie: Jarrett Allen, Darius Garland, Evan Mobley przed teamem Rooks (Scottie Barnes, Cade Cunningham, Josh Giddey) i drużyną Antetokounmpo, którą tworzyli bracia Alex, Giannis i Thanasis.

71. Mecz Gwiazd NBA z udziałem drużyn, których kapitanami zostali LeBron James i Kevin Durant, odbędzie się z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu.

Zwycięzcy konkursów wsadów:

1984 - Larry Nance (Phoenix Suns)

1985 - Dominique Wilkins (Atlanta Hawks)

1986 - Spud Webb (Hawks)

1987 - Michael Jordan (Chicago Bulls)

1988 - Michael Jordan (Bulls)

1989 - Kenny Walker (New York Knicks)

1990 - Dominique Wilkins (Hawks)

1991 - Dee Brown (Celtics)

1992 - Cedric Ceballos (Suns)

1993 - Harold Miner (Cleveland Cavaliers)

1994 - Isaiah Rider (Minnesota Timberwolves)

1995 - Harold Miner (Miami Heat)

1996 - Brent Barry (Los Angeles Clippers)

1997 - Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)

2000 - Vince Carter (Toronto Raptors)

2001 - Desmond Mason (Seattle SuperSonics)

2002 - Jason Richardson (Golden State Warriors)

2003 - Jason Richardson (Warriors)

2004 - Fred Jones (Indiana Pacers)

2005 - Josh Smith (Hawks)

2006 - Nate Robinson (Knicks)

2007 - Gerald Green (Boston Celtics)

2008 - Dwight Howard (Orlando Magic)

2009 - Nate Robinson (Knicks)

2010 - Nate Robinson (Knicks)

2011 - Blake Griffin (Clippers)

2012 - Jeremy Evans (Utah Jazz)

2013 - Terrence Ross (Raptors)

2014 - John Wall (Washington Wizards)

2015 - Zach LaVine (Minnesota Timberwolves)

2016 - Zach LaVine (Timberwolves)

2017 - Glenn Robinson III (Pacers)

2018 - Donovan Mitchell (Jazz)

2019 - Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder)

2020 - Derrick Jones Jr. (Miami Heat)

2021 - Anfernee Simons (Portland Trail Blazers)

2022 - Obi Toppin (Knicks)

Zwycięzcy konkursów rzutów za trzy punkty:

1986 - Larry Bird (Boston Celtics)

1987 - Larry Bird (Celtics)

1988 - Larry Bird (Celtics)

1989 - Dale Ellis (SuperSonics)

1990 - Craig Hodges Chicago Bulls)

1991 - Craig Hodges (Bulls)

1992 - Craig Hodges (Bulls)

1993 - Mark Price (Cavaliers)

1994 - Mark Price (Cavaliers)

1995 - Glen Rice (Miami Heat)

1996 - Tim Legler (Washington Bullets)

1997 - Steve Kerr (Bulls)

1998 - Jeff Hornacek (Utah Jazz)

2000 - Jeff Hornacek (Jazz)

2001 - Ray Allen (Milwaukee Bucks)

2002 - Predrag Stojakovic (Sacramento Kings)

2003 - Predrag Stojakovic (Kings)

2004 - Voshon Lenard (Denver Nuggets)

2005 - Quentin Richardson (Knicks)

2006 - Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

2007 - Jason Kapono (Heat)

2008 - Jason Kapono (Raptors)

2009 - Deaquan Cook (Heat)

2010 - Paul Pierce (Celtics)

2011 - James Jones (Heat)

2012 - Kevin Love (Minnesota Timberwolves)

2013 - Kyrie Irving (Cavaliers)

2014 - Marco Belinelli (San Antonio Spurs)

2015 - Stephen Curry (Golden State Warriors)

2016 - Klay Thompson (Warriors)

2017 - Eric Gordon (Houston Rockets)

2018 - Devin Booker (Phoenix Suns)

2019 - Joe Harris (Brooklyn Nets)

2020 - Buddy Hield (Sacramento Kings)

2021 - Stephen Curry (Warriors)

2022 - Karl-Anthony Towns (Timberwolves)

Zwycięzcy konkursów zręcznościowych:

2003 - Jason Kidd (New Jersey Nets)

2004 - Baron Davis (New Orleans Hornets)

2005 - Steve Nash (Suns)

2006 - Dwayne Wade (Heat)

2007 - Dwyane Wade (Heat)

2008 - Deron Williams (Jazz)

2009 - Derrick Rose (Bulls)

2010 - Steve Nash (Suns)

2011 - Stephen Curry (Warriors)

2012 - Tony Parker (San Antonio Spurs)

2013 - Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2014 - Damian Lillard (Portland) i Trey Burke (Utah Jazz)

2015 - Patrick Beverley (Houston Rockets)

2016 - Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

2017 - Kristaps Porzingis (New York Knicks)

2019 - Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets)

2019 - Jayson Tatum (Boston Celtics)

2020 - Bam Adebayo (Miami Heat)

2021 - Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

2022 - Cleveland Cavaliers

(Jarrett Allen, Darius Garland, Evan Mobley)

KN, Polsat Sport