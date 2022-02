Pekin 2022: Therese Johaug zakończyła karierę!

Wielka rywalka Justyny Kowalczyk oraz trzykrotna mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich Therese Johaug zakończyła karierę. - To moje życie od piętnastu lat. Uczestniczyłam w trzech igrzyskach olimpijskich i wiem, że dla mnie czwartych już nie będzie. Oczywiście trochę smutno jest o tym myśleć, to już ostatni raz - powiedziała Norweżka po ogłoszeniu decyzji.

Therese Johaug wygrała w Pekinie bieg na 30 km. To jej trzeci złoty medal na tych igrzyskach. Ogłosiła już, że niedzielny start był ostatnim w karierze podczas igrzysk. - To moje życie od piętnastu lat. Uczestniczyłam w trzech igrzyskach olimpijskich i wiem, że dla mnie czwartych już nie będzie. Oczywiście trochę smutno jest o tym myśleć, to już ostatni raz. Na igrzyskach panuje szczególna atmosfera i nastrój, których nie ma podczas zawodów Pucharu Świata. Cieszę się więc każdą sekundą tutaj - powiedziała Johaug, cytowana przez norweski dziennik Verdens Gang.

Polskim kibicom Johaug będzie kojarzyła się jednak z dwóch powodów: po pierwsze - z powodu pełnej emocji rywalizacji z Justyną Kowalczyk, a po drugie - przez karę za doping. Już do końca życia będzie musiała mierzyć się z opiniami - nie tylko za granicą, ale i w ojczyźnie - według których nigdy nie będzie dobrym przykładem do naśladowania.

Therese Johaug i wielka rywalizacja polsko - norweska



Rywalizacja Johaug z Kowalczyk była zacięta. Norweżka jest młodsza od Polki o pięć lat. Biegaczka z Kasiny Wielkiej pierwsze punkty Pucharu Świata zdobyła w 2001 roku, Therese - w 2007. Główną rywalką Polki w tamtym czasie była inna Norweżka - Marit Bjoergen, jednak potem na pierwszy plan wyszła Johaug. W 2012 roku była jeszcze trzecia w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata - za Bjoergen i Kowalczyk. Rok później - już druga, tylko za Kowalczyk. Dwa lata później - pierwszy raz całą klasyfikację wygrała.

