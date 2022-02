Zieliński może zaliczyć obecny sezon do udanych. Jego SSC Napoli powinno do samego końca liczyć się w walce o mistrzostwo Włoch, a także jest na dobrej drodze, aby wyeliminować z 1/16 Ligi Europy renomowaną Barcelonę. Duża w tym zasługa polskiego pomocnika, który zdobył bramkę na Camp Nou, a jego zespół zanotował cenny remis 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: We Włoszech znów szaleństwo na punkcie Krzysztofa Piątka! "Byłem zdumiony"

W Serie A reprezentant Biało-Czerwonych strzelił pięć goli oraz zapisał na swoim koncie pięć asyst. Jest czołową postacią w klubie spod Wezuwiusza, o czym wspomniał Boniek.

- Nie jestem w żaden sposób zaskoczony postawą Zielińskiego. To jeden z moich ulubionych piłkarzy. Ktoś powie, że późno dojrzał, ale ja odpowiem, że w Napoli prezentuje znakomity poziom od lat. Nie jest to typ piłkarza, który błyszczy na boisku niczym gwiazda. Ale dlatego jeszcze bardziej go cenię. Napoli jest w stanie powalczyć o mistrzostwo, chociaż w tym wyścigu widzę Inter na pierwszym miejscu. Życzę sobie, aby Zieliński nie tylko pomógł swojemu klubowi w mistrzostwie, ale także reprezentacji Polski w uzyskaniu awansu na mundial - powiedział Boniek.

Napoli najbliższy mecz zagra 21 lutego na wyjeździe z Cagliari. W tabeli Serie A znajduje się na trzecim miejscu.