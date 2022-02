UFC: Błyskawiczny nokaut w walce wieczoru! Wyniki i skróty efektownej gali w Vegas (WIDEO)

W walce wieczoru gali UFC Fight Night 201 Jamahal Hill (10-1-1 NC, 6 KO) już w pierwszej rundzie znokautował Johnny'ego Walkera (18-7, 15 KO, 2 Sub). Dzięki zwycięstwu Amerykanin powinien awansować do pierwszej "10" rankingu kategorii półciężkiej, w której walczy Polak Jan Błachowicz. W sumie na gali w Vegas aż 7 pojedynków zakończyło się przed czasem.

Jamahal Hill odniósł w niedzielę czwarte zwycięstwo z rzędu w UFC, tym razem błyskawicznie "gasząc światło" Johnny'emu Walkerowi. Już w pierwszej rundzie Amerykanin trafił przeciwnika prawym sierpowym w skroń, a gdy ten osuwał się na matę, dopadł go i zakończył pojedynek. Wcześniej Hill nokautował takich zawodników jak Jimmy Crute, czy Ovince St. Preux, więc nikogo raczej nie trzeba przekonywać o jego potencjale. "Sweet Dreams" powinien tym samym awansować do pierwszej "10" rankingu kategorii półciężkiej. Do tej pory zajmował 12. lokatę, podczas gdy Walker był 10.

Wcześniej bardzo widowiskowe walki dali Kyle Daukaus, który również w pierwszej rundzie poddał Jamiego Picketta duszeniem brabo, a także David Onama i Chas Kelly, nokautując swoich rywali kolejno w pierwszej i drugiej rundzie.

Nie zawiódł również niezwykle doświadczony Jim Miller, odnosząc 23. zwycięstwo w największej amerykańskiej organizacji MMA. Zrównał się tym samym z Donaldem Cerrone, z którym ex aequo zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce.

Wyniki gali UFC Fight Night 201 w Vegas:



Walka wieczoru:



205 lb: Jamahal Hill (10-1-1 NC, 6 KO) pokonał Johnny'ego Walkera (18-7, 15 KO, 2 Sub) przez nokaut, Runda 1

Karta główna:



185 lb: Kyle Daukaus (11-2-1 NC, 9 Sub) pokonał Jamiego Picketta (13-7, 8 KO, 1 Sub) przez poddanie (duszenie brabo), Runda 1, 4:59

265 lb: Parker Porter (13-6, 5 KO, 3 Sub) pokonał Alana Baudot (8-3, 7 KO) przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-28)

155 lb: Jim Miller (34-16-1 NC, 6 KO, 18 Sub) pokonał Nikolasa Mottę (12-4, 8 KO) przez TKO (ciosy), Runda 2, 1:58

185 lb: Joaquin Buckley (14-4, 10 KO) pokonał Abdula Razaka Alhassana (11-5, 11 KO) przez niejednogłośną decyzję (28-29, 29-28, 29-28)

Karta wstępna:



145 lb: David Onama (9-1, 6 KO, 3 Sub) pokonał Gabriela Beniteza (22-10, 8 KO, 10 Sub) przez nokaut (ciosy), Runda 4:24

135 lb: Stephanie Egger (7-2, 3 KO, 3 Sub) pokonała Jessicę-Rose Clark (11-7-1 NC, 3 KO, 2 Sub) przez poddanie (balacha), Runda 1, 3:44

145 lb: Chas Skelly (19-3-1 NC, 4 KO, 10 Sub) pokonał Marka Striegla (18-4-1 NC, 14 Sub) przez TKO (kolano i ciosy), Runda 2, 2:01

115 lb: Gloria de Paula (6-4, 3 KO) pokonała Dianę Belbitę (14-7, 6 KO, 4 Sub) przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-28)

135 lb: Chad Anheliger (12-5, 7 KO, 3 Sub) pokonał Jesse'ego Stradera (5-3, 4 KO) przez TKO (ciosy w parterze), Runda 3, 3:33

145 lb: Jonahtan Pearce (12-4, 8 KO, 2 Sub) pokonał Christiana Rodrigueza (7-1, 3 KO, 3 Sub) przez jednogłośną decyzję (30-27, 29-28, 29-28)

135 lb: Mario Bautista (9-2, 3 KO, 3 Sub) pokonał Jay'a Perrina (10-5, 2 KO, 4 Sub) przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-26)