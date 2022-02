Żurnaliści na Półwyspie Apenińskim natychmiast przywołują do pamięci pierwszy "romans" Piątka z włoskim futbolem, przypominając, że ten miał kapitalny start w barwach Genoi, strzelając gol za golem, co pozwoliło mu na transfer do renomowanego AC Milan. Początek przygody w rossonerich też miał obiecujący i zarazem imponujący, ale potem spadek formy sprawił, że wychowanek Lechii Dzierżoniów pożegnał się nie tylko z San Siro, ale również z Italią.

Po niezbyt udanym okresie w Hercie Berlin, Piątek wraca tam, gdzie czuł się najlepiej, a więc do Włoch. Tamtejsze media znowu rozpisują się na temat "Il Pistolero", jego charakterystycznych cieszynek, ale przede wszystkim znakomitej formie strzeleckiej. Niedawno zdobył premierową bramkę dla Fiorentiny w Serie A, wcześniej ustrzelił dublet w Pucharze Włoch z Atalantą, walnie przyczyniając się do awansu ekipy z Florencji do półfinału. A jeszcze wcześniej, w tych samych rozgrywkach zapisał się na liście strzelców przeciwko SSC Napoli.

Piątek nowym bohaterem Fiorentiny. Piątek szybko sprawi, że kibice tego klubu przestaną tęsknić za Dusanem Vlahoviciem, który odszedł do Juventusu. Polaka chwalą nie tylko media, ale co istotne - trener Vincenzo Italiano.

- To profesjonalista w każdym calu. Jestem naprawdę zadowolony z jego postawy, nie tylko z powodu zdobyczy bramkowych, ale z tego, co wykonuje na boisku. Najpierw myśli o zespole, a następnie o indywidualnych celach. Byłem zdumiony w jakiej jest dyspozycji, jak świetnie porusza się po boisku. Robi to bardzo dobrze. Widać, że nawet tuż po wejściu na murawę potrafi zaadoptować się do mechanizmów drużyny - chwali Piątka szkoleniowiec Fiorentiny w wywiadzie dla tuttomercato.web.

Piątek jest wypożyczony z Herty Berlin, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że włoski klub postanowi wykupić 26-latka.