Jose Mourinho nie będzie miło wspominał sobotniego meczu Serie A pomiędzy jego AS Roma a Hellasem Werona. Drużyna ze stolicy Italii zremisowała 2:2, a on sam ujrzał czerwoną kartkę.

Rzymianie fatalnie weszli w to spotkanie, ponieważ po 20 minutach przegrywali już 0:2. Gospodarze wzięli się do odrabiania strat w drugiej połowie, ostatecznie doprowadzając do wyrównania.

W samej końcówce emocje sięgnęły zenitu, kiedy AS Roma próbowała strzelić zwycięskiego gola. Gęsta atmosfera udzieliła się Mourinho, który miał gigantyczne pretensje do pracy sędziego. Portugalczykowi ewidentnie puściły nerwy. Zaczął wymownie sugerować arbitrowi tendencyjne sędziowanie. Ten postanowił ukarać go odesłaniem na trybuny.

"The Special One" nie mógł pogodzić się z tą decyzją. Według relacji "La Stampa" zaczął krzyczeć w stronę sędziego - "Przysłali cię tu specjalnie! Zrobił to Juventus!". Ponadto były menedżer m.in. Chelsea i Realu Madryt miał pokazywać arbitrowi gest rozmowy telefonicznej.

Za takie zachowanie Mourinho grożą poważne konsekwencje, z kilkumeczowym zawieszeniem włącznie.

AS Roma po 26 kolejkach plasuje się na ósmym miejscu z sześcioma punktami straty do piątego Juventusu.