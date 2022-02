Aleksandra Szutenberg: Kolejny fantastyczny wynik i zwycięstwo z wielką gwiazdą Elaine Thompson-Herah. Jak się czujesz?

Ewa Swoboda: Szczerze mówiąc, nie umiem wyrazić tego słowami, bo 7,03 - to jest szybko. Cały czas biegam na tym samym poziomie, ale zwyciężyć z Elaine Thompson? Nie mam słów, naprawdę. To jest tak duża kobieta, że bardzo mnie to zbudowało. Nie wiem, jak to wszystko się podziało. Jestem mega szczęśliwa. Lecimy dalej!

Co miało wpływ na to, że tak szybko biegasz w tym sezonie? Coś zmieniłaś?

Zmieniłam dietę i nastawienie mentalne. Trzeba było poukładać kilka sprawa, wyrzucić kilkoro ludzi z życia i tak naprawdę skupić się na sobie. W tym sporcie trzeba być egoistą i mieć poukładane w głowie.

W tej głowie jest już poukładane w pełni?

Nie mogę powiedzieć, że w pełni, bo gdzie to tak poukładanym w pełni być? Trzeba być troszeczkę innym, ale jest już wszystko w porządku. Wiem na czym tak naprawdę mi zależy i wiem do czego dążę.

Powiedziałaś "widzimy się w Belgradzie". Z tyłu głowy masz już wielkie cele związane z halowymi Mistrzostwami Świata?

Nie myślę o tym, że coś niesamowitego może się tam wydarzyć. Jest dobrze. Będziemy mieli jeszcze trochę czasu na trening. Będzie co szlifować, mam nadzieję, że ten finał będzie i będzie dobrze.

Myślisz, że ten fantastyczny sezon halowy przełoży się na wyniki na otwartym stadionie?

Mam nadzieję, że tak, bo w 2019 roku był szybki sezon halowy i szybki letni. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku i będzie zdrowie, bo to jest najważniejsze. Będziemy biegać w lecie. Czeka nas dużo imprez - Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy.