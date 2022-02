Hubert Hurkacz - Alex Molcan to mecz 1/8 finału turnieju ATP w Dubaju. Obaj zawodnicy jeszcze się ze sobą nie mierzyli. Kto wygra ich pierwsze starcie? Transmisja meczu Hurkacz - Molcan w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Polski tenisista pokonał we wtorek Aleksandra Bublika, ogrywając go zaskakująco łatwo. Nie dość, że oddał mu tylko cztery gemy, to całe spotkanie trwało równo godzinę. Teraz po drugiej stronie kortu stanie Słowak Molcan.

Zobacz także: Koncert Huberta Hurkacza! Rywal nie miał szans

69. zawodnik światowego rankingu również ma za sobą łatwy poprzedni mecz, gdyż ograł Lloyda Harrisa w ledwie 64 minuty. Molcan to na pewno zawodnik, którego nie można lekceważyć, gdyż w swojej karierze pokonał już tenisistów należących do najlepszej dziesiątki rankingu. W 2021 roku pokonał Fernando Verdasco, a w tym roku - Davida Goffina.

Choć Polak i Słowak ze sobą nie rywalizowali, to w 2015 roku doszli do finału juniorskiego Australian Open w deblu. W decydującym spotkaniu okazali się gorsi od Jake'a Delaneya i Marca Polmansa.

Rywalem zwycięzcy w ćwierćfinale będzie lepszy z pary Andy Murray - Jack Sinner. Pula nagród imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosi blisko 2,8 mln dolarów.

Transmisja meczu Hurkacz - Molcan w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 11:00.

jb, Polsat Sport