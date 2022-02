Przed nami dwa ostatnie ćwierćfinały Tauron Pucharu Polski siatkarzy. W środowy wieczór poznamy komplet półfinalistów tych rozgrywek. Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Projektem Warszawa, natomiast Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podjemie Stal Nysa. Transmisje z obu spotkań w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

Z dwóch tych rywalizacji, zdecydowanie ciekawiej zapowiada się konfrontacja jastrzębian z warszawianami, chociaż zdecydowanym faworytem są gospodarze. Mistrzowie Polski znakomicie spisują się w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Andrei Gardiniego to wiceliderzy PlusLigi, którzy nieznacznie ustępują ZAKS-ie. Ekipa z Górnego Śląska awansowała również do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z kompletem zwycięstw!

O wiele gorzej spisują się warszawianie, którzy również mają za sobą występy w Champions League, ale musieli czekać do dwóch ostatnich kolejek na zwycięstwa. Okazały się one pyrrusowe. Zespół dowodzony przez Andreę Anastasiego może teraz skupić się na krajowych zmaganiach. W lidze siatkarze ze stolicy nie wygrali jeszcze meczu w 2022 roku! Być może będą w stanie wznieść się na wyżyny swoich możliwości w Pucharze Polski i wywalczą niespodziewany awans do półfinału. Tam na triumfatora tego meczu czeka już Asseco Resovia Rzeszów.

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa o godz. 17:30 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

W drugim ćwierćfinale Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle "skrzyżuje rękawice" ze Stalą Nysa. W derbach Opolszczyzny faworyt jest tylko jeden i każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo gospodarzy będzie sensacją. Oba zespoły plasują się na przeciwległych biegunach w PlusLidze. Miejscowi są liderem tabeli z kompletem zwycięstw, natomiast przyjezdni to outsiderzy zmagań.

Oba zespoły już dwukrotnie rywalizowały ze sobą w tym sezonie i za każdym razem ZAKSA wygrywała bez straty seta. Stal musi przede wszystkim skupić się na rywalizacji w PlusLidze, aby spróbować powalczyć jeszcze o uniknięcie rychłej degradacji. Jeżeli kędzierzynianie nie zlekceważą adwersarzy, powinni zameldować się w półfinale, gdzie czeka na nich Trefl Gdańsk.

Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Stal Nysa o godz. 20:30 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.