GKS Bełchatów obecnie rywalizuje w eWinner 2. Lidze. 26 lutego bełchatowianie mają pojechać do Wrocławia, by zmierzyć się z drugą drużyną tamtejszego Śląska. Mimo to nie wiadomo, czy do tego spotkania dojdzie. Zarząd "Brunatnych" wydał oświadczenie, w którym poinformował o problemach finansowych klubu.

Według podanych informacji zadłużenie narastało już od dekady. Suma zobowiązań na koniec 2021 roku wyniosła siedem milionów złotych. Włodarze drużyny podkreślili, że lwią część tej sumy, bo aż cztery miliony złotych, stanowią zobowiązania publiczno-prawne. Poinformowano również, że nie ma już możliwości, by rozłożyć w czasie spłatę wcześniej wspomnianych zobowiązań. Według zarządu klubu, do poprawnego funkcjonowania zespołu w rundzie wiosennej potrzebne jest 6,5 miliona złotych. Takie wydatki mogą okazać się za duże dla bełchatowskiej drużyny.

"Biorąc pod uwagę niezwykle krótki czas do rozpoczęcia rundy oraz na pozyskanie dodatkowego finansowania umożliwiającego regulowanie przyszłych zobowiązań Spółki, Zarząd nie ma możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań w postaci m.in. kontraktów zawodników oraz zapewnienia przystąpienia do zaplanowanego na najbliższą sobotę ligowego meczu ze Śląskiem II Wrocław" - napisano w oświadczeniu.

W ostatnim paragrafie komunikatu zarząd poinformował, że decyzje dotyczące przyszłości spółki oraz klubu zostaną podjęte w najbliższych dniach.

GKS Bełchatów powstał w 1977 roku. Jeden z pierwszych większych sukcesów bełchatowianie odnieśli w 1996 roku, kiedy dotarli do finału Pucharu Polski. Ulegli jednak Ruchowi Chorzów. Po trzech latach znowu znaleźli się w finale tej rywalizacji. Lepsza była Amica Wronki. Mimo to, po największy sukces w historii klubu piłkarze sięgnęli w 2007 roku. Zostali wicemistrzami kraju, plasując się w tabeli Ekstraklasy tylko za Zagłębiem Lubin. Z klubem na przestrzeni lat byli związani tacy piłkarze, jak Łukasz Garguła, Radosław Matusiak czy Jacek Berensztajn.