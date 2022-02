O Manchesterze jest głośno w ostatnich tygodniach głównie za sprawą Cristiano Ronaldo i jego rzekomego konfliktu z niektórymi piłkarzami oraz trenerem Ralfem Rangnickiem. Sam zainteresowany obniżył loty względem początku sezonu, ale motywacji przed środowym starciem nie powinno mu brakować. Co najmniej z kilku powodów.

Doskonale wiadomo, że Ronaldo ma obsesję na punkcie gry w Champions League. Do tego stopnia, że ewentualny brak United w kolejnej edycji tych rozgrywek może oznaczać odejście Portugalczyka do innego klubu. Informowały o tym niedawno angielskie media. Inny aspekt motywacyjny, to powrót do dobrze znanego mu Madrytu i konfrontacja z odwiecznym rywalem Realu.

Oba zespoły radzą sobie w tym sezonie ze zmiennym szczęściem. Manchester United balansuje między pierwszą czwórką Premier League, a niższymi lokatami. Identycznie wygląda sytuacja klubu ze stolicy Hiszpanii w LaLiga. Podopieczni Diego Simeone w pięciu ostatnich meczach wygrali trzykrotnie, a dwukrotnie schodzili z boiska pokonani. Manchester w lidze angielskiej jest niepokonany od 3 stycznia. W siedmiu kolejnych meczach odniósł cztery wygrane i zanotował trzy remisy. Nie ustrzegł się jednak wpadki, odpadając w Pucharze Anglii z Middlesbrough.

Oba zespoły wygrały swoje ostatnie spotkania. Atletico zwyciężyło na wyjeździe Osasunę 3:0, natomiast Manchester United pokonał w delegacji Leeds 4:2.

