Czas na kolejne emocje w piłkarskiej Lidze Mistrzów! Już w środę w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Atletico Madryt podejmie Manchester United w walce o awans do kolejnej rundy prestiżowego europejskiego pucharu. Kto będzie faworytem tego starcia?

Gospodarze mają za sobą trudny okres na krajowym podwórku. Porażki z Athletic Bilbao, Realem Sociedad, Barceloną i Levante w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie napawają optymizmem, zwłaszcza że tym razem czeka ich starcie ze znacznie mocniejszym rywalem. Z drugiej strony podopieczni Diego Simeone w ostatniej kolejce pewnie pokonali Osasunę Pampeluna trzema bramkami, a gola strzelił m.in. Angel Correa, który w tym sezonie często ratuje Atletico Madryt z opałów. Nie można zapominać także o obecności tak doświadczonego zawodnika jak Luis Suarez czy niezwykle utalentowanego Joao Felixa, który wciąż ma sporo do udowodnienia w Madrycie.



Nieco lepszą passę ma ostatnio Manchester United, który co prawda mógł oczekiwać więcej niż 1/16 finału FA Cup (porażka po rzutach karnych z... Middlesbrough), ale wciąż może mieć powody do zadowolenia. Drużyna prowadzona przez Ralfa Rangnicka zdobywa cenne punkty w Premier League, choć kolejnym powodem do niepokoju może być niefrasobliwość, jaką wykazuje się defensywa klubu. Tak było m.in. w meczu ostatniej kolejki angielskiej ekstraklasy, gdy z wyniku 2:0 w dwie minuty zrobiło się 2:2 podczas spotkania z Leeds United. Co prawda, "Czerwone Diabły" wbiły gospodarzom jeszcze dwa gole i ostatecznie triumfowały, ale w Madrycie taki błąd może mieć już opłakane skutki.



Transmisja meczu Atletico Madryt - Manchester United w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20:50.

PI, Polsat Sport