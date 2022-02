Oba zespoły śmiało można byłoby skategoryzować, jakie to, które prezentują bardzo zbliżony do siebie poziom europejski. Tym bardziej bezpośrednia konfrontacja zapowiada się arcyciekawie, ponieważ którejś z tych ekip będzie dane awansować do ćwierćfinału Champions League. W przeszłości obie drużyny wielokrotnie trafiały na tym etapie rozgrywek na gigantów, których wyższość musieli uznawać i tym samym godzić się z odpadnięciem. Teraz może być zgoła odmiennie.

Benfica w lidze portugalskiej plasuje się na trzecim miejscu w tabeli i traci już 12 punktów do prowadzącego FC Porto. Ekipa z Lizbony może jeszcze dogonić wicelidera rozgrywek - Sporting, do którego traci sześć "oczek". Wydaje się jednak, że obecnie priorytetem piłkarzy z Estadio da Luz jest Champions League i gigantyczna perspektywa awansu do ćwierćfinału.

Łatwo jednak nie będzie, mimo że Ajax z pewnością nie należy do tej samej półki klubów, co Manchester City, Paris Saint-Germain, Chelsea tudzież Real Madryt bądź Bayern Monachium. Drużyna z Amsterdamu to jednak zaprawiona w europejskich bojach ekipa, która od czasu do czasu potrafi sprawić wielką niespodziankę. Do tego w swoich szeregach posiada niesamowitego Sebastiena Hallera - lidera klasyfikacji strzelców Champions League. Iworyjczyk na swoim koncie posiada 10 goli i będzie chciał powiększyć swój dorobek w środowy wieczór.

Drużyna ze stolicy Holandii kapitalnie spisuje się w Eredivisie, będąc liderem tabeli z pięcioma punktami przewagi nad drugim PSV i cudownym bilansem brakowym 70:5! Ajax pokazał swój niesamowicie wysoki potencjał również w fazie grupowej Ligi Mistrzów, notując komplet zwycięstw! Co ciekawe, wówczas jednym z rywali była inna ekipa z Lizbony - Sporting.

Benfica również zaskoczyła pozytywnie swoich fanów w grupie Champions League. Wystarczy powiedzieć, że portugalski klub przedzielił takie potęgi jak Bayern i FC Barcelona. I to właśnie kosztem "Dumy Katalonii" piłkarze z Lizbony zajęli drugie miejsce i awansowali do 1/8 finału.

Oba zespoły ostatni raz grały ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2018/2019. Wówczas Ajax wygrał u siebie 1:0, aby zremisować na wyjeździe 1:1.

