Liga Mistrzów: Łomża Vive Kielce bliżej bezpośredniego awansu do ćwierćfinału

Piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce pokonali we własnej hali Motor Zaporoże 33:27 (19:13) w 12. kolejce Ligi Mistrzów. To dziewiąte zwycięstwo polskiego zespołu, który umocnił się na prowadzeniu w grupie B i jest coraz bliżej bezpośredniego awansu do ćwierćfinału.