Ajax Amsterdam zmierzy się w Lizbonie z Benfiką w spotkaniu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Która z drużyn przybliży się do awansu do ćwierćfinału elitarnych rozgrywek? Transmisja meczu Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.