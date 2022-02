O Jeju! Oskar Zawada odchodzi z Jeju United

Zawada trafił do Jeju United w lutym 2021 roku, do którego przeniósł się z Rakowa Częstochowa. Transfer kosztował 350 tysięcy euro, a umowa piłkarza z koreańskim zespołem miała obowiązywać do końca obecnego sezonu. Została jednak rozwiązana wcześniej. Złożyła się na to m.in. kontuzja polskiego piłkarza oraz kiepska forma. W 10 meczach napastnik nie zdobył żadnej bramki, notując asystę.

Poprzedni sezon drużyna Jeju zakończyła na czwartym miejscu. 20 lutego ekipa z Korei Południowej rozegrała pierwszy mecz nowego sezonu, w którym przegrała 0:3 z Pohang.

Urodzony w Olsztynie zawodnik był etatowym reprezentantem Polski w kategoriach młodzieżowych - od U-15 do U-21. Występował m.in. w Wiśle Płock i Arce Gdynia. Nie wiadomo, który klub będzie następnym w karierze 26-latka.