Tauron Puchar Polski siatkarzy: Terminarz i plan transmisji turnieju finałowego

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarzy zostanie rozegrany w dniach 26–27 lutego w hali Orbita we Wrocławiu. W walce o to prestiżowe trofeum pozostały cztery drużyny: Asseco Resovia, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel oraz Trefl Gdańsk. Kiedy mecze Pucharu Polski siatkarzy? Gdzie oglądać transmisje? Sprawdź terminarz i plan transmisji turnieju Final Four Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2022.