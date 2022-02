Uczestników turnieju finałowego poznamy jeszcze w lutym po meczach ćwierćfinałowych. 23 lutego LOS Nowy Dwór Mazowiecki podejmie E.LECLERC MOYA Radomkę Radom, dzień później Developres Bella Dolina Rzeszów zmierzy się z UNI Opole, a Grot Budowlani Łódź z BKS Bostik Bielsko-Biała, natomiast 27 lutego obrończynie trofeum z Grupy Azoty Chemika Police podejmą IŁ Capitals Legionovię Legionowo. Zwycięzcy tych meczów pod koniec marca zaprezentują się kibicom w kochającej siatkówkę Nysie.



– Kolejny raz cztery najmocniejsze drużyny TAURON Pucharu Polski Kobiet przyjadą do Nysy, gdzie w tutejszej pięknej hali powalczą o to bardzo prestiżowe trofeum. Cieszę się, że mimo wygaśnięcia poprzedniej umowy udało nam się porozumieć i znów któraś z naszych świetnych drużyn podniesie w górę TAURON Puchar Polski w hali Nysa. Zawsze w Nysie czujemy się bardzo dobrze, bo Nysa to miasto, które oddycha siatkówką – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A. Nowa umowa zawarta między PLS S.A., a Gminą Nysa obejmuje dwa turnieje finałowe TAURON Pucharu Polski Kobiet – w 2022 oraz 2023 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarki Developresu górą w starciu z Grot Budowlanymi



Po raz pierwszy turniej finałowy Pucharu Polski kobiet odbył się w Nysie w 2018 roku, gdy w finale Grot Budowlani Łódź pokonali ŁKS Commercecon 3:0. Trzy kolejne nyskie finały wygrała drużyna Grupy Azoty Chemika Police, pokonując najpierw dwa razy Developres Rzeszów, a przed rokiem Grota Budowlanych Łódź.



– Nysa, jak było już powiedziane wcześniej, rzeczywiście siatkówką oddycha. I wcale nie są to słowa na wyrost. Do tej pory królowała u nas siatkówka męska, ale od 2018 roku kibice pasjonują się też zmaganiami pań. Od początku turniej finałowy TAURON Pucharu Polski Kobiet cieszy się u nas bardzo dużym zainteresowaniem – mówi Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy. – To już tradycja, że co roku przyjeżdżają do nas najlepsze siatkarki w kraju. Czekamy na kolejny turniej i równie wielkie emocje jak podczas wcześniejszych zmagań. W Hali Nysa na pewno znów nie zabraknie żywiołowego dopingu.



Warto nadmienić, że turniej finałowy TAURON Pucharu Polski Kobiet w Nysie ma już bardzo ważne miejsce w historii polskiego sportu. W 2020 roku był ostatnią dużą imprezą sportową, który odbył się jeszcze „w normalnej rzeczywistości”, czyli przed wybuchem pandemii koronawirusa w Polsce. Kilka dni później władze Polskiej Ligi Siatkówki odwołały turniej finałowy TAURON Pucharu Polski Mężczyzn w Katowicach oraz mecze ligowe.



Rozgrywki o Puchar Polski po raz pierwszy zostały rozegrane, tak jak w przypadku mężczyzn, w 1932 roku. Na liście zwycięzców jest dziewiętnaście drużyn – od Polic po Andrychów i Muszynę. Najwięcej, bo aż dziewięć triumfów w grze o Puchar Polski, ma w swoim dorobku Grupa Azoty Chemik Police. Siedem razy po puchar sięgały siatkarki BKS Stali Bielsko-Biała, a sześć Startu Łódź.

Informacja prasowa