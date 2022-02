Przez ostatnie wydarzenia na wschodzie Ukrainy nie wiadomo, czy piłkarska reprezentacja Polski poleci do Moskwy na mecz barażowy eliminacji do mistrzostw świata z Rosją. W mediach pojawiło się już wiele możliwości rozwiązania tego problemu. Do całej sytuacji na swoim koncie na Twitterze odniósł się Zbigniew Boniek.