Turniej WTA w Dubaju rozgrywany był w ubiegłym tygodniu, a Łotyszka Jelena Ostapenko za wygranie go otrzymała czek na 104 180 dolarów. Obecnie w tym mieście toczy się rywalizacja w zawodach ATP, a jej triumfator otrzyma 523 740 USD. Obie imprezy mają taką samą rangę - 500.

- To duży krok wstecz. To nie jest dobre. Skoro turnieje dzieli tydzień, a mają one taką samą rangę, to jest to dość duża rozbieżność - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami Murray, który w środę pożegnał się z rywalizacją w 1/8 finału.

Pula nagród kobiecych zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosiła 703,5 tys. dol., a w przypadku męskich jest to 2,8 mln. dol.).

Tenis zwykle wskazywany jest jako sport, który jest liderem pod względem walki o równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na takie same premie dla nich w czterech odsłonach Wielkiego Szlema.

- Są w kalendarzu touru turnieje takie jak np. w Waszyngtonie, gdzie imprezy kobiet i mężczyzn mają różną rangę i premie też się różnią. Ale grałem też w Brisbane, gdzie męskie zawody dla mężczyzn są mniejsze niż kobiece, a kwestia nagród jest odwrócona w drugą stronę - zwrócił uwagę utytułowany Szkot.

MS, PAP