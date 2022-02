El. MŚ koszykarzy: Dwumecz z Estonią kluczowy dla reprezentacji Polski

W dwóch pierwszych spotkaniach eliminacji MŚ 2023, Polska przegrała w listopadzie z Izraelem na wyjeździe 61:69 i z Niemcami w Lublinie 69:72. Estonia ma bilans 1-1, podobnie jak Niemcy, zaś Izrael prowadzi w tabeli grupy D z kompletem zwycięstw.

Estończycy pod wodzą trenera Jukki Toijali (w sezonie 2018/19 prowadził Trefl Sopot) pokonali w listopadzie Niemców 69:66 i przegrali z Izraelem 69:79.

W piątkowym meczu z Polską w Tallinnie (godz. 18.00) zabraknie czołowego zawodnika gospodarzy, rozgrywającego (średnio 5,5 asyst) w meczu Kristiania Kullamae z Sam Pablo Burgos. Będą natomiast inni liderzy: Siim-Sander Vene z OpenJobMetis Varese (średnio 13,5 pkt w meczu), Kaspar Treier (9,5) i Kristjan Kitsing (7,5).

W 12-osobowym składzie meczowym reprezentacji Polski zabraknie, decyzją trenera Igora Milicica, 21-letniego Andrzeja Pluty juniora, debiutanta w kadrze.

Kolejne eliminacyjne spotkanie z Estończykami biało-czerwoni rozegraja 28 lutego w Lublinie.

Bilans dotychczasowych meczów z Estonią jest korzystny dla Polski - sześć wygranych przy czterech porażkach.

Ostatnio Biało-Czerwoni spotkali się z tym rywalem w eliminacjach mistrzostw Europy 2017 i dwukrotnie byli lepsi od Estończyków, w tym w Lublinie 78:64.

Także zwycięstwem zakończyła się pierwsza konfrontacja Polski z Estonią w mistrzostwach Europy w 1939 roku. Było 35:31, a ostatecznie polska drużyna wywalczyła brąz.

W eliminacjach MŚ 2023 (finały odbędą się w Japonii, na Filipinach i w Indonezji) biorą udział w Europie 32 drużyny. W pierwszym etapie stworzono osiem czterozespołowych grup. Po trzy ekipy z każdej awansują do kolejnej fazy, zaś zespoły z ostatnich miejsc nie tylko stracą szanse na udział w mundialu, ale i wydłużą swoją drogę w kwalifikacjach do ME 2025.

Polacy, klasyfikowaniu obecnie na 13. miejscu w rankingu FIBA, w ostatnich MŚ 2019 w Chinach zajęli ósmą lokatę, uczestnicząc w finałowym turnieju pierwszy raz od 52 lat.

Bilans meczów Polska - Estonia (6-4)

ME 1939 Polska - Estonia 35:31

dodatkowy turniej el. ME 1993 Polska - Estonia 90:106

el. ME 2001 Estonia - Polska 84:76

el. ME 2001 Polska - Estonia 81:73

el. ME 2003 Polska - Estonia 110:105 (dogr.)

el. ME 2003 Estonia - Polska 78:63

el. ME 2005 Polska - Estonia 82:76

el. ME 2005 Estonia - Polska 74:45

el. ME 2017 Polska - Estonia 78:64

el. ME 2017 Estonia - Polska 63:94

KN, PAP