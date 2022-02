Blaugrana bardzo szybko wyszła na prowadzenie, bo już w ósmej minucie gry. Adama Traore zagrał do Jordiego Alby, który umieścił piłkę w siatce. Pięć minut później na 2:0 kapitalnym strzałem z dystansu podwyższył Frenkie de Jong. Po niespełna kwadransie gry podopieczni Xaviego mieli dwubramkową przewagę nad rywalami.

Gospodarze zmniejszyli straty w 23. minucie gry. We własnym polu karnym przewinił Marc-Andre ter Stegen. "Jedenastkę" dla Napoli wykorzystał Lorenzo Insigne. Kiedy wydawało się, że do przerwy wynik nie ulegnie zmianie, Barcelona zdobyła bramkę na 3:1. W 43. minucie trafienie "do szatni" na swoje konto zapisał Gerard Pique.

Po zmianie stron wydawało się, że Napoli ruszy do ataku i odrabiania strat. Zapędy neapolitańczyków zostały powstrzymane w 59. minucie gry, gdy gola strzelił Pierre Emerick Aubameyang. Ten gol ustawił dalszy przebieg meczu. Stało się jasne, że to Barcelona awansuje do kolejnej rundy Ligi Europy. Gola na otarcie łez dla Napoli zdobył w 87. minucie gry Matteo Politano.

SSC Napoli - FC Barcelona 2:4 (1:3)

Bramki: Insigne 23 (k), Politano 87 - Alba 9, de Jong 13, Pique 43, Aubameyang 59

Wynik pierwszego meczu: 1:1. Awans: FC Barcelona