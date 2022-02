Superliga: Jerzy Janowicz szykuje powrót i wiąże się z CKT Grodzisk Maz.

- Powodów tej decyzji jest kilka. Nie tylko taki, że mam blisko z domu do Kozerek. Widziałem plany, bo obiekt jeszcze nie jest wybudowany w 100 procentach, ale już niedługo będzie gotowy, no i to robi wrażenie. Na pewno to będzie za chwilę największy i najlepszy klub tenisowy w Polsce, bo nigdzie w kraju nie ma drugiego podobnego miejsca. Będą tam korty ziemne pod dachem i na zewnątrz, twarde w środku i na zewnątrz, a chodzą też słuchy, że powstanie tam nawet kort trawiasty. Poza tym na miejscu będzie baza noclegowa, już jest restauracja, siłownia, basen, po prostu wszystko. Będzie tam można spędzić kilka godzin na treningu na korcie, zrobić przygotowanie fizyczne, wymasować się, zrobić dobrą fizjoterapię i po tak dobrze przepracowanym dniu wrócić sobie do domu. To jest wyjątkowy obiekt, może nawet na skalę światową – powiedział Janowicz na konferencji prasowej w Warszawie.

Były 14. tenisista świata w rankingu ATP Tour i półfinalista Wimbledonu 2013, planuje pierwsze starty po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzjami na druga połowę marca, w Europie. Oprócz powrotu do międzynarodowego zapowiada też regularne występy przed polską widownią.



- Będę reprezentował klub z Kozerek w LOTTO SuperLidze. Czym ona jest dokładnie, to się już niedługo dowiemy, ale będzie to ciekawy eksperyment i warto spróbować promować tenis w nowy sposób, bo wydaje mi się, że to będzie duży produkt i będzie się dobrze sprzedawał. Także na pewno w tym roku będę sam grał w niej i motywował moich „team mate’ów”, żeby w niej też grali. Tych startów nie zamierzam traktować jako formę treningu, czy przygotowań do gry w turniejach. Pieniądze w SuperLidze nie są małe Zainteresowane nim są media, będą kibice na trybunach. Także na pewno będzie to poważny rozdział w mojej karierze - powiedział Janowicz.



- Jeśli ten projekt faktycznie wypali, to też może nawet wydłużyć karierę moją, czy paru innych zawodników. Jeśli planowany na najbliższe miesiące powrót do Touru mi się nie uda – mówię tutaj konkretnie o turniejach ATP – to na pewno nie będę zawieszał rakiety na kołek. Wtedy będę grał w Superlidze, być może w innych zagranicznych ligach też. Pewnie także w challengerach ATP rozgrywanych w kraju, Narodowych Mistrzostwach Polski, nawet w Pucharze Davisa, jeśli zajdzie taka potrzeba – dodał.



Obecnie w Kozerkach trwa budowa kortów twardych i ziemnych, otwartych i w hali. A w planach już jest organizacja w sierpniu dwóch imprez zaliczanych do LOTOS PZT Polish Tour: dużego turnieju kobiecego rangi ITF W100 oraz challengera ATP, między którymi w kalendarzu znalazł się challenger organizowany przez Mariusza Fyrstenberga w Warszawie.



- Przyznam, że kilka lat temu byliśmy trochę sceptyczni, co do tych pomysłów. Ale teraz Akademia Tenisowa w Kozerkach jest jednym z dwóch największych obiektów sportowych w Grodzisku Mazowieckim, obok Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. A projekt, jak widać będzie się jeszcze rozwijał, skoro w Kozerkach grać i trenować będą świetni tenisiści, no i będą się odbywać duże międzynarodowe imprezy. Cieszymy się, że Jerzy Janowicz pojawia się w Grodzisku w roku obchodów 500-lecia uzyskania praw miejskich. To wszystko doda tej rocznicy jeszcze więcej blasku – powiedział Tomasz Krupski, Zastępca Burmistrza w Grodzisku Mazowieckim.



Akademia Tenisowa Tenis Kozerki i Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki, to nie jedyne przedsięwzięcia powstające w Kozerkach.



- Pod koniec czerwca planujemy otwarcie Centrum Szkoleniowego Polskiego Związku Tenisowego, które jest owocem naszej ścisłej współpracy z PZT. To jeszcze bardziej wzmocni kierunek naszych działań i sprawi, że kadra zawodnicza i trenerska pracująca w Kozerkach jeszcze bardziej będzie się rozrastać. Są tutaj z nami dwaj trenerzy z Kozerek, bracia Radek i Kuba Nijaki, którzy sami byli tenisistami, więc mogą się dzielić swoim doświadczeniem i prowadzić naszą uzdolnioną młodzież. Mamy też Kubę Ulczyńskiego, który w przeszłości pracował z Jurkiem. Nie jest z nami obecny, bo z naszymi juniorami jest w Pszczynie na Mistrzostwach Polski U18. Także cały czas rozwijamy nasz projekt, a już od maja czeka nas start w LOTTO SuperLidze, w której zamierzamy walczyć o tytuł mistrzowski – powiedział Krzysztof Puna, dyrektor sportowy Akademii Tenisowej Tenis Kozerki.



- Jutro zamyka się okienko transferowe przed rywalizacją ligową, więc prawie na ostatnią chwilę ogłaszamy dzisiaj prawie skład CKT Grodzisk Mazowiecki. Liderem naszej drużyny jest Jurek Janowicz, a wcześniej pozyskaliśmy Kamila Majchrzaka, Kacpra Żuka, juniora Maksa Kaśnikowskiego, czy deblistę Janka Zielińskiego. Wszyscy coraz bardziej przebijają się do światowej czołówki, ale też są filarami reprezentacji kraju w Pucharze Davisa i w przyszłym tygodniu zagrają w niej ważny mecz Portugalią. Na razie możemy podać 15 z 16 nazwisk, a jeszcze dzisiaj być może wszystkich zaskoczymy jeszcze jednym transferem i to bardzo znanego nazwiska. W ostatnich dniach solidnie wzmocniliśmy przede wszystkim skład, jeśli chodzi o dziewczyny, sięgając po kilka zagranicznych zawodniczek, a najwyżej notowana z nich jest Belgijka Alison van Uytvanck, obecnie 55. w rankingu WTA – dodał Puna.



Start LOTTO SuperLigi planowany jest na 29 maja, a już 10 marca zostanie przeprowadzone losowanie meczów i ich gospodarzy. Rozgrywki będą się składać z siedmiu kolejek rundy zasadniczej, a wyłoni ona uczestników Final Four w Zielonej Górze (10-11 grudnia), który wyłoni mistrza i końcową kolejność w Top 4.



Skład Centralnego Klubu Tenisowego w 2022 r.:



1. Alison van Uytvanck (Belgia, 55. WTA/98. w deblu)

2. Dalma Galfi (Węgry, 110. WTA)

3. Irina Bara (Rumunia, 118. WTA/75. w deblu)

4. Jekaterina Gorgodze (Gruzja, 129. WTA/56. w deblu)

5. Elitsa Kostowa (Bułgaria, 313. WTA/607. w deblu)

6. Waleria Strachowa (Ukraina, 405. WTA /133. w deblu)

7. Martyna Kubka (509. WTA/256. w deblu)

8. Katarzyna Piter (524. WTA/95. w deblu)

9. Paula Kania-Choduń (819. WTA/131.w deblu)

10. Kamil Majchrzak (77. ATP)

11. Kacper Żuk (165. ATP)

12. Jan Zieliński (83. ATP w deblu)

13. Jerzy Janowicz (533. ATP)

14. Maks Kaśnikowski (976. ATP)

15. Yann Wójcik (985. ATP/644. w deblu)

16. ? ? ?

