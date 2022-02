Kto awansuje do wielkiego finału turnieju ATP w Dubaju? W jednym z półfinałów zagrają Hubert Hurkacz oraz Andriej Rublow. Transmisja meczu Hurkacz - Rublow w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Polski tenisista pokonał w ćwierćfinale Jannika Sinnera i pierwszy raz w karierze awansował do najlepszej czwórki turnieju, który odbywa się w Dubaju.

ZOBACZ TAKŻE: ATP w Dubaju. Novak Djokovic odpadł w ćwierćfinale

Rywalem wrocławianina będzie Rublow. Rosjanin w poprzedniej rundzie zwyciężył Amerykanina Mackenzie McDonalda. Potrzebował do tego trzech setów (2:6, 6:3, 6:1). Dla porównania Hurkacz pokonał Sinnera w dwóch odsłonach (6:3, 6:3).

Hurkacz w Dubaju jest zawodnikiem rozstawionym z numerem piątym. Jego piątkowy rywal to turniejowa "dwójka". Polak to 11. rakieta świata. Rublow w rankingu ATP plasuje się na siódmym miejscu, co zwiastuje niesamowicie wyrównane starcie.

Warto zaznaczyć, że Hurkacz pokonał Rublowa w 2020 roku na turnieju w Rzymie, a także rok później w Miami.

Transmisja meczu Hurkacz - Rublow w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 14:00.