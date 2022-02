Córka Abramowicza uderza w Putina! "To największe kłamstwo i propaganda"

Niedawno informowaliśmy, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz najprawdopodobniej będzie miał zakaz wstępu na terytorium Wielkiej Brytanii. Jest to spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę. Głos w tej sprawia zabrała córka właściciela Chelsea, Sofia Abramowicz.

Roman Abramowicz od 2003 roku jest właścicielem Chelsea. Klub pod jego wodzą odniósł szereg sukcesów, z dwukrotnym triumfem w Lidze Mistrzów na czele. Multimiliarder nie jest jednak mile widziany przez brytyjski rząd z powodu jego bliskich koneksji z Władimirem Putinem.

Inwazja Rosji na Ukrainę ma jedynie przybliżyć Zjednoczone Królestwo do podjęcia decyzji o nie wpuszczaniu go na jej terytorium. Szykowany jest specjalny zapis, który sprawi, że Abramowicz nie będzie mógł trafić do Wielkiej Brytanii nawet jako obywatel Izraela, którego paszport posiada.

Córka Abramowicza, Sofia wyraźnie zasugerowała, że nie jest zwolennikiem działań prezydenta Putina.

"Największe i najskuteczniejsze kłamstwo kremlowskiej propagandy jest takie, że większość Rosjan popiera działania Putina" - napisała w mediach społecznościowych.

Wielu znanych Rosjan sprzeciwia się działaniom dotyczących inwazji na Ukrainę. Tenisista Andriej Rublow po piątkowym meczu z Hubertem Hurkaczem podczas ATP w Dubaju zamanifestował o zaprzestaniu wojny.