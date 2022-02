W piątek czeka nas specjalne wydanie Magazynu #7Strefa prosto z Hali Orbita we Wrocławiu. Głównym tematem będzie Tauron Puchar Polski siatkarzy. Transmisja TV i stream online w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl.

Tauron Puchar Polski wkroczył w decydującą fazę. Cztery najlepsze drużyny zagrają w turnieju Final Four, który odbędzie się właśnie we wrocławskiej Hali Orbita. W sobotnich półfinałach Trefl Gdańsk zmierzy się z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a Asseco Resovia z Jastrzębskim Węglem. Wielki finał zostanie rozegrany w niedzielę 27 lutego. Wszystkie mecze pokażemy w Polsacie Sport, ale zanim do tego dojdzie w Magazynie #7Strefa eksperci przeanalizują szanse każdego z półfinalistów.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar CEV: PGE Skra Bełchatów pokonała Tours VB w pierwszym meczu półfinałowym

W programie pochylimy się również nad rozgrywkami europejskimi, w szczególności nad formą PGE Skry Bełchatów w Pucharze CEV. W obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie nie uciekniemy również od polityki. Zastanowimy się, co będzie z Ligą Mistrzów i mistrzostwami świata, szczególnie w kontekście zespołów z Rosji.

Gośćmi Marka Magiery będą Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.

Transmisja TV i stream online magazynu #7Strefa od godz. 16:00 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl.