Szkoleniowiec dodał, że zespół boryka się też z kilkoma kontuzjami. Są też dobre wiadomości. Maciej Rosołek, który był już z zespołem w Niecieczy, trenował przez tydzień i będzie w piątek gotowy do gry. Paweł Wszołek też jest już do dyspozycji. Kolejni zawodnicy zaczynają wykonywać coraz więcej ćwiczeń na treningach. Do nich należy Artur Jędrzejczyk i Joel Abu Hanna.

Zupełnie inna sprawa związana jest z Igorem Charatinem. Ukraiński piłkarzy bardzo niepokoi się o swoich rodaków, którzy narażeni są na duże niebezpieczeństwo po napaści armii rosyjskiej na jego ojczyznę. „Będę rozmawiał z Ihorem Charatinem. Nie jest to dla niego łatwa sytuacja. Doskonale to rozumiem, bo sam mam podobne doświadczenia. Jestem pewny, że będzie gotowy do gry, bo to chłopak, który zawsze dobrze wykonuje swoją pracę” – dodał serbski trener. Vukovic uwagę zwrócił na solidarność, o której dużo teraz się mówi na całym świecie. „Mówimy teraz o wojnie na Ukrainie, wszyscy są gotowi solidaryzować się z Ukrainą. Ja nie czuję solidarności w naszej wspólnocie legijnej – zauważył. Najbliższy rywal Legii, Wisła Kraków, w debiucie trenera Jerzego Brzęczka w miniony poniedziałek bezbramkowo zremisował z Górnikiem Łęczna. Vukovic dostrzegł zmianę w grze wiślaków. „Jest duża różnica w entuzjazmie z jakim Wisła zagrała z Górnikiem. Po pierwszych minutach mogli prowadzić dwoma golami. Stworzyli więcej sytuacji niż w poprzednich meczach. Widać dużą różnicę w aspekcie psychologicznym. Trener dał im nową energię. Natomiast nie mieli dużo czasu, by wprowadzić nowe elementy taktyczne" – przeanalizował. W ostatnich dwóch meczach ligowych Legia została osłabiona po czerwonych kartkach Artura Boruca i Rafaela Lopesa. „Nie wyobrażam sobie kolejnej czerwonej kartki. Obie kary, które otrzymali zawodnicy są niekorzystne dla drużyny i są wynikiem nerwowości. Musimy patrzeć przed siebie, wziąć odpowiedzialność za nasze zachowania. Zawodnicy są tego świadomi, trzeba to przenieść na boisko od pierwszej do ostatniej minuty. Wierzę, że tak będzie” - podsumował Vukovic

jb, PAP