Po inwazji Rosji na Ukrainę cały świat debatuje nad możliwymi sankcjami wymierzonymi w agresora. W środowisku sportowym również panuje gigantyczne poruszenie i co chwila dowiadujemy się o możliwych reperkusjach z powodu wojny.

Europejska Federacja Piłkarska (UEFA) podjęła decyzję o przeniesieniu tegorocznego finału Ligi Mistrzów z Sankt Petersburga do Paryża. Ponadto, postanowiono, że reprezentacja Rosji oraz tamtejsze kluby będą rozgrywać swoje spotkania na neutralnym gruncie. Zdaniem Kołtonia takie decyzje są niewystarczające, ale sprawa ma podwójne dno.

- UEFA na specjalnie zwołanym posiedzeniu komitetu wykonawczego podjęła decyzję - za miękką. Widać, że to jest gra interesów w najwyższych władzach UEFA, w których zasiada Aleksnder Diukow, który jest szefem Neftu - spółki córki Gazpromu. Gazprom to jest jeden ze sponsorów UEFY, płaci rocznie około 50 milionów euro i to powoduje, że trwa gra interesów zamiast bardzo radykalnych, konkretnych sankcji. Kiedyś UEFA potrafiła na pięć lat wykluczyć angielskie kluby z europejskiej rywalizacji, natomiast teraz podjęła decyzję, że reprezentacja Rosji oraz rosyjskie kluby będą dalej uczestniczyć w rozgrywkach, ale na neutralnym gruncie. Jedyną sankcją konkretniejszą jest odebranie finału Ligi Mistrzów, który miał odbyć się w Sankt Petersburgu - zaznaczył.

Dziennikarz "Prawdy Futbolu" odniósł się również to tematu spotkania barażowego Rosja - Polska, którego stawką jest walka o katarski mundial. Najprawdopodobniej mecz nie odbędzie się na terenie Rosji.

- Jako człowiek futbolu, pasji do futbolu, odmierzający życie mundialami, nie wyobrażam sobie trochę poddania walki o mundial. Rozumiem, że Rosja jest agresorem, ale wydaje mi się, że Polacy powinni wystąpić w tym spotkaniu na neutralnym gruncie i powalczyć o realną szansę gry na mundialu. Oddać walkowerem rywalizację putinowskiej Rosji niczego nie załatwia. Polacy na boisku powinni zagrać, wygrać i przystąpić do finału na Stadionie Śląskim w Chorzowie - powiedział Kołtoń.

Gdyby doszło do rywalizacji Rosji z Polską, zwycięzca tego meczu zagra z triumfatorem spotkania Szwecja - Czechy o awans na tegoroczny mundial.

Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.