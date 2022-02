Ukraiński Związek Piłki Siatkowej (ФВУ) zwrócił się do FIVB i CEV z apelem o wykluczenie wszystkich rosyjskich klubów i reprezentacji z międzynarodowych rozgrywek oraz odebranie Rosji prawa do organizacji MŚ 2022. "Sport to polityka, zwłaszcza gdy pewnego dnia budzisz się na dźwięk wybuchów i jeszcze nie rozumiesz, że wojna się rozpoczęła" – napisano w komunikacie.