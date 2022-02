Na temat wojny na Ukrainie wypowiedziało się już wielu ludzi ze świata sportu. W piątkowy wieczór głos w tej sprawie zabrał również Lewandowski.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski odmówiła gry z Rosją. Została ukarana walkowerem

"Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym co niesie ze sobą wojna. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę. Jako Kapitan Reprezentacji będę rozmawiał z kolegami z Drużyny w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej przedstawić je prezesowi PZPN" - napisał Lewandowski.

Również w piątek Europejska Unia Piłkarska (UEFA) postanowiła, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę międzynarodowe mecze z udziałem reprezentacji tych krajów oraz tamtejszych klubów będą rozgrywane na neutralnym terenie.

Rosja jest najbliższym rywalem Polski w barażach piłkarskich mistrzostw świata 2022. Spotkanie jest zaplanowane na 24 marca w Moskwie.

BS, Polsat Sport