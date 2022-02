Xavi Sabate selekcjonerem reprezentacji Czech.

Do tej pory, trener Xavi Sabate cały swój czas poświęcał drużynie Orlen Wisły. Ale to się zmieni, bo szkoleniowiec ma jeszcze drugą pracę - poprowadzi kadrę narodową Czech. "Przyjąłem ofertę bo wiem, że pogodzę wszystkie obowiązki" - zapewnił Hiszpan.

Sabate swoją karierę trenerską rozpoczynał w MKB Veszprem jako asystent, następnie został głównym trenerem Telekomu Veszprem oraz szkoleniowcem kadry narodowej Węgier.

Do Płocka przyjechał w 2018 roku i objął stanowisko pierwszego trenera. Od tamtego czasu wraz z drużyną wywalczył m.in. trzy srebrne medale mistrzostw Polski, a także awansował do Final Four Ligi Europejskiej. Teraz szkoleniowiec Orlen Wisły poprowadzi reprezentację Czech, jednak nie oznacza to końca jego pracy w Płocku.

Sabate dalej będzie głównym szkoleniowcem "Nafciarzy", a - jak zapewnił - jego nowa rola w żaden sposób nie będzie kolidować i nie zakłóci dotychczasowych obowiązków i prowadzenia pierwszego zespołu Wisły.

"Przez wszystkie sezony w Płocku miałem różne propozycje pracy w kadrach narodowych, ale wtedy to nie był właściwy moment. Teraz znam graczy, a oni znają mnie. Zawodnicy znają system, mamy naprawdę dobry sztab techniczny i zbudowana jest podstawa konstrukcji sportowej" - tłumaczył Hiszpan.

I zapewnił, że doskonale wie, co to znaczy być szkoleniowcem w klubie i kadrze narodowej.

"Doświadczyłem tego już za czasów, gdy byłem głównym trenerem w Veszprem i w reprezentacji Węgier. Wiem, jak inna jest ta praca, co jest potrzebne, a co nie, kiedy i jak. Teraz przyjąłem tę ofertę dlatego, bo wiem, że nie zakłóci to absolutnie mojej pracy w Wiśle Płock, a także pomogę w rozwoju kadry Czech" - zaznaczył Sabate.

Prezesem Czeskiej Federacji Piłki Ręcznej jest Ondrej Zdrahala, były zawodnik Orlen Wisły. W Płocku nie jest tajemnicą, że obaj panowie się nie dogadywali, a Zdrahala nie cieszył się zaufaniem szkoleniowca. Sabate wyjątkowo rzadko wykorzystywał talent króla strzelców mistrzostw Europy 2018 z Chorwacji. W sezonie 2018/19 w barwach Orlen Wisły Czech zagrał w 23 meczach i zdobył 42 bramki.

Sabate ma podpisany kontrakt z SPR Wiła Płock do 30 czerwca 2024 roku.

